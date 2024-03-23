الحصيني يحذر من سوء حالة الطقس الأيام المقبلة | وحقيقة تعليق الدراسة غدا

أصدر مركز الأرصاد الجوية عن توقعات سوء الأحوال الجوية الفترة المقبلة على عدد من مدن المملكة، ومن جانبه تحدث الحصيني أحد خبراء الأرصاد الجوية عن توقعات سوء الطقس الأيام المقبلة، فيمَا يبحث آخرون عن حقيقة تعليق الدراسة في المدن التي سيحدث فيها هطول أمطار شديد، ومن خلال الأسطر التالية نبين تفاصيل هذه الأمور.

الحصيني يحذر من سوء حالة الطقس

تحدث خبير الطقس عبد العزيز الحصيفي عن سوء حالة الطقس على عدد من مدن السعودية، واصفا ذلك بأقوى موجات البرد التي تضرب المملكة، أو من أقواها على حد قوله، في حين نبه الجميع بأخذ الحيطة من أمرهم وتنفيذ إرشادات مركز الأرصاد لتجنب حدوث أي ضرر.

ما هي المدن المتوقع هطول الامطار عليها

ينبه مركز الأرصاد عن حالة مطرية تستمر حتى الاثنين على أجزاء من العاصمة الرياض، كما أشار إلى أنها من المحتمل أن تصيب بعض المناطق التالية:

الرياض العاصمة

المجمعة

ثادق

مرات

الغاط

الزلفي

شقراء

رماح

حريملاء

الدرعية

ضرماء

المزاحمية

الخرج

وأهاب الدفاع المدني بالجميع أخذ الحيطة والحذر والالتزام بتعليماته، وذلك حرصاً على سلامتهم، ومن هذه الإرشادات التالي:

تجنب عبور الأودية والمناطق المنخفضة.

الابتعاد عن الأماكن المكشوفة والكهوف.

القيادة بحذر والالتزام بقواعد المرور.

متابعة نشرات الطقس من مصادر موثوقة.

حقيقة تعليق الدراسة غدا الأحد

كما أشيع على غرار هذه التوقعات تعطل الدراسة غدا الأحد على هذه المناطق، حيث من المقرر لدى الكثيرون أن الدراسة يتم تعطيلها عند سوء الأحوال الجوية مما قد يسبب ضررا على حياة الطلاب، ولكن يتم تعطيل الدراسة بناء على قرار من الجهات المختصة، والتي لم تعلن شيء حتى الآن.