موقع نظام نور تسجيل رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي 1446 برقم الهوية بحساب ولي الأمر

موقع نظام نور تسجيل رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي 1446، تزامناً مع اقتراب نهاية العام الدراسي الجاري 1445-2024 بدأ الآباء والأمهات يبحثون بكثرة عن موعد التسجيل في مرحلة اولى ابتدائى ورياض الأطفال، ويهتم الآباء بتسجيل أبنائهم في السنة الدراسية الجديدة ضمن أولوية التسجيل من أجل اختيار المدرسة المناسبة لهم، ولذلك يعتبر البحث عن موعد نظام نور خلال هذه الفترة أمر طبيعي لأن التسجيل في المرحلة الأولى يتم بشكل إلكتروني عبر الإنترنت لتسهيل الوقت والمجهود على أولياء الأمور وفقاً لما أعلنت عنه وزارة التربية والتعليم السعودية، كما أعلنت الوزارة عن الضوابط والشروط المطلوبة من أجل تسجيل طلاب مرحلة رياض الأطفال، واليوم عبر الفقرات التالية من المقال ننشر موقع نظام نور تسجيل رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي 1446.

موقع نظام نور تسجيل رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي 1446

لبدء عملية تسجيل طالب مستجد رياض أطفال أو أولى ابتدائي عليكم اتباع ما يلي:.

أولاً الدخول على الموقع الرسمي عند الضغط على هذا الرابط موقع نظام نور. إدخال اسم المستخدم. كلمة المرور. كود التحقق. الضغط على دخول. اختيار تسجيل طلاب جدد. حدد حساب ولي الأمر. تسجيل رقم الهوية والبيانات المطلوبة. الضغط على طباعة الطلب. ثم الضغط على كلمة إرسال.

موعد تسجيل رياض الأطفال والأول الابتدائي 1446

كشفت وزارة التربية والتعليم السعودية عن موعد بدء تفعيل رابط التسجيل في مرحلة رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي للسنة الدراسية 1446، وأكدت الوزارة أن عملية التسجيل يقوم بها ولي الأمر بالحساب الخاص عبر موقع نظام نور، على أن تبدأ عملية التسجيل على المواقع بعد يومين فقط بتاريخ يوم الإثنين المقبل الموافق 15 من رمضان 1445 و 25 من مارس 2024 وتستمر عملية التقديم لمدة شهر ونصف حسب المدة التي حددتها وزارة التربية والتعليم وينتهي التسجيل في يوم 22 من شوال 1445، ويجب أن لا يقل عمر الطالب المتقدم في رياض الأطفال عن 3 سنوات ولا يزيد عن 6 سنوات، وأن لا يقل عمر الطالب من الأول الابتدائي عن 6 سنوات ولن يتجاوز 9 سنوات.