اربح شدات وسكنات خيالية.. ما هي رموز استرداد ببجي موبايل PUBG Codes؟ وأجدد الأكواد المجانية 2024
يبحث عشاق لعبة ببجي موبايل عن رموز الاسترداد، وذلك لأنها تمتلك أهمية كبيرة بالنسبة لهم من ضمنها أنها تساعدهم على امتلاك عناصر ومعدات هامة داخل اللعبة من خلال خطوة واحدة، كما أنها تمكنهم من الحصول على المزيد من الشدات التي توفر لهم أسلحة وذخائر وسكنات وملابس رائعة، وذلك من خلال معرفة أكواد أو رموز الاسترداد، لذا يتوجب علينا نحن أن نوضح لكم تلك الرموز والتي تجعل الساحة القتالية داخل اللعبة أكثر شراسة.
أجدد أكواد استرداد ببجي 2024
يتم التساؤل من قبل البعض عن ما هي أكواد استرداد ببجي؟ حيث تعد عبارة عن عدة مجموعات تتضمن الأرقام والحروف، من خلال تلك المجموعات يتم الحصول على هدايا بشكل مجاني في لعبة ببجي، كما أن أكواد الاسترداد تساعد في عملية شحن الشدات دون دفع أي نقود، كما يتمكن اللاعب من الحصول على عدة أشياء بواسطة أكواد الاسترداد من ضمنها الآتي:
- العناصر النادرة التي تتمثل في الجلود الخاصة والأزياء.
- الصناديق والتي تحتوي بداخلها على عناصر كثيرة ومتنوعة، عبارة عن ذخائر وملابس وأسلحة ومظلات.
- من خلال أكواد الاسترداد يتم الحصول على الشدات والتي تعد العملة الرئيسية في لعبة ببجي، حيث من خلالها يتم شراء جميع احتياجات اللاعب.
وفيما يلي أجدد أكواد ورموز استرداد ببجي موبايل
- YZ8R-ZLZB-SBUAK
- GQKT-76YS-DZJU7
- G0OH-YL12-IVZJ3
- QE4Q-64AL-1V9KE
- 75XV-9Y71-E8WLM
- JJS8-5UJE-QTYW2
- OUWP-EP6U-O5FWV
- AMCL-FHET-V1330
- OAAR-L98G-JMEZ3
- HO24-NNMJ-T7CEO
كيفية الحصول على أكواد استرداد ببجي
من الممكن الحصول على أكواد الاسترداد بأكثر من طريقة، ولهذا سنوضح لكم جميع الطرق وهي عبارة عن:
- من خلال موقع لعبة ببجي الرسمي، حيث تقوم اللعبة دائما بنشر أكواد الاسترداد عبر موقعها الرسمي.
- يمكن الحصول على الأكواد بواسطة صفحات التواصل الاجتماعي الخاصة باللعبة منها Facebook وInstagram ومنصة إكس.
- يتم تقديم أكواد الاسترداد أيضا بواسطة المؤثرين على منصات التواصل الاجتماعي المختلفة.
- في المناسبات الخاصة بلعبة ببجي يتم عرض الأكواد إلى جميع اللاعبين.