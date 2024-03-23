اربح شدات وسكنات خيالية.. ما هي رموز استرداد ببجي موبايل PUBG Codes؟ وأجدد الأكواد المجانية 2024

يبحث عشاق لعبة ببجي موبايل عن رموز الاسترداد، وذلك لأنها تمتلك أهمية كبيرة بالنسبة لهم من ضمنها أنها تساعدهم على امتلاك عناصر ومعدات هامة داخل اللعبة من خلال خطوة واحدة، كما أنها تمكنهم من الحصول على المزيد من الشدات التي توفر لهم أسلحة وذخائر وسكنات وملابس رائعة، وذلك من خلال معرفة أكواد أو رموز الاسترداد، لذا يتوجب علينا نحن أن نوضح لكم تلك الرموز والتي تجعل الساحة القتالية داخل اللعبة أكثر شراسة.

أجدد أكواد استرداد ببجي 2024

يتم التساؤل من قبل البعض عن ما هي أكواد استرداد ببجي؟ حيث تعد عبارة عن عدة مجموعات تتضمن الأرقام والحروف، من خلال تلك المجموعات يتم الحصول على هدايا بشكل مجاني في لعبة ببجي، كما أن أكواد الاسترداد تساعد في عملية شحن الشدات دون دفع أي نقود، كما يتمكن اللاعب من الحصول على عدة أشياء بواسطة أكواد الاسترداد من ضمنها الآتي:

العناصر النادرة التي تتمثل في الجلود الخاصة والأزياء.

الصناديق والتي تحتوي بداخلها على عناصر كثيرة ومتنوعة، عبارة عن ذخائر وملابس وأسلحة ومظلات.

من خلال أكواد الاسترداد يتم الحصول على الشدات والتي تعد العملة الرئيسية في لعبة ببجي، حيث من خلالها يتم شراء جميع احتياجات اللاعب.

وفيما يلي أجدد أكواد ورموز استرداد ببجي موبايل

YZ8R-ZLZB-SBUAK

GQKT-76YS-DZJU7

G0OH-YL12-IVZJ3

QE4Q-64AL-1V9KE

75XV-9Y71-E8WLM

JJS8-5UJE-QTYW2

OUWP-EP6U-O5FWV

AMCL-FHET-V1330

OAAR-L98G-JMEZ3

HO24-NNMJ-T7CEO

كيفية الحصول على أكواد استرداد ببجي

من الممكن الحصول على أكواد الاسترداد بأكثر من طريقة، ولهذا سنوضح لكم جميع الطرق وهي عبارة عن: