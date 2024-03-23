مسلسل المداح أسطورة العودة الحلقة 14.. مواجهة جديدة بين موت وصابر في سيوة ورحاب تسير على خطى سميح

مسلسل المداح أسطورة العودة الحلقة 14، ضجة كبيرة حققها النجم حمادة هلال عن شخصيته في مسلسل المداح والذي يجسد شخصية صابر، لعب النجم حمادة هلال دور في غاية الأهمية ونجح في جذب انتباه الملايين من المتابعين، مما أصبح أسم مسلسل المداح 4 في صدارة البحث الأولى على جوجل منذ اليوم الأول من عرضه، وهناك قناة واحدة فقط تنفرد بعرض المسلسل

ولذلك نلاحظ أن هناك بحث كبير عن موعد المسلسل والقنوات العارضة، لأن هناك الكثير من الأشخاص أصبح لديهم تشوق لمتابعة المسلسل والوصول إلى الحلقة الأخيرة بعد أن وصل المسلسل لهذا القدر من الشهرة والانتشار السريع بين مختلف المسلسلات المصرية، ترقبوا معنا الفقرات التالية للإطلاع على أحدث مسلسل المداح أسطورة العودة الحلقة 14.

مسلسل المداح أسطورة العودة الحلقة 14

يقدم النجم حمادة هلال شخصية مختلفة ومميزة منذ عدة سنوات ماضية وأصبح متألق و تقمص الشخصية بشكل واضح سلط الضوء بشكل كبير على المسلسل لمتابعة أحداث، حيث تدور قصة مسلسل المداح حول مواجهات الجن مع صابر المداح ويرغبون في إضعاف إيمانه كي يكون مثلهم، صابر يحاول أن يساعد من يحتاج إليه ويعالج المسحورين بالقرآن الكريم

وفي الحلقة الماضية ذهب صابر إلى واحة سيوة لأن هناك لغز يبحث عنه وكان في مواجهة قوية مع الجن موت لكن صابر استطاع أن يسيطر عليه بذكر الله طوال الوقت لكن أخبره موت أنك لم تقدر عليهما ياصابر لأن قوة وإيمان صابر بره كبير تساعده على هزيمتهم في كل مرة ومثل ما جعل صخر يعود إلى المقبرة يستطيع أن يرجع موت إلى أعماق البحر، ومن جهة أخر بدأ سميح يتلاعب بعقل أم صابر تدمير حياتهم والانتقام من صابر كي يبقى وحيداً فهل تستجيب والدته أم تنجح في كشف الخطة وانتهت الحلقة 13 عندما ظهر موت إلى أم حسن.

موعد مسلسل المداح 4 الحلقة الرابعة عشر

يعرض مسلسل المداح الجزء الرابع عبر القنوات التالية بهذه المواعيد:.