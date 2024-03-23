سجل طفلك بسهولة.. وزارة التعليم السعودية توضح خطوات تسجيل رياض الأطفال 1446 وموعد التسجيل

وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية قد حددت خطوات تسجيل رياض الأطفال 1446 وموعد التسجيل في جميع القطاعات التعليمية، بما في ذلك المدارس الحكومية والخاصة والدولية، وكذلك مدارس تحفيظ القرآن للعام الدراسي القادم 1446، تم وضع شروط وضوابط خاصة تتعلق بالعمر للطلاب المستجدين في مرحلة الصف الأول الابتدائي، وتم توضيح أن التسجيل سيتم بشكل إلكتروني عبر الرابط الرسمي للبوابة الإلكترونية نور، وذلك تحت إشراف مباشر من وزارة التعليم.

خطوات تسجيل رياض الأطفال 1446

اليكم خطوات تسجيل رياض الأطفال 1446:

الدخول إلى نظام نور لتسجيل الطلاب.

إما إنشاء حساب جديد أو تسجيل الدخول إلى الحساب الحالي.

ثم يتم النقر على خيار “تسجيل طالب في رياض الأطفال”.

إدخال بيانات الطالب وولي الأمر بدقة، وتحديد الروضة المراد التقديم عليها.

إرفاق المستندات المطلوبة في حال كانت مطلوبة.

ثم قم بالضغط على زر “تسجيل” لإتمام عملية التسجيل.

يرجى اتباع الخطوات بعناية وتأكيد صحة البيانات المدخلة قبل الضغط على زر التسجيل، والتأكد من استكمال جميع الخطوات المطلوبة وفقاً لتوجيهات وزارة التعليم السعودية.

موعد تسجيل رياض الأطفال 1446

وزارة التعليم السعودية قد حددت مواعيد التسجيل في مرحلة الروضة عبر منصة نور، حيث يبدأ التسجيل في الخامس والعشرين من شهر مارس، الذي يوافق الخامس عشر من شهر رمضان، يُلاحظ أن الفترة المتاحة للتسجيل قصيرة جدًا، وينتهي التسجيل في اليوم الثاني من شهر مايو والثالث والعشرين من شهر شوال لعام 1445 هـ.