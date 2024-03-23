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“لجميع المحافظات بالعراق”.. خطوات الاستعلام عن اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة 2024 وأهم الشروط المطلوبة

صورة lekaa lekaaمنذ ساعتين
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اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية
اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية

اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية، تعمل الحكومة العراقية جاهدة على تقديم الدعم الاجتماعي لجميع المواطنين المستحقين، بما في ذلك الأسر ذات الدخل المحدود والفقراء، ومن هذا المنطلق، سيتم قريبا الإعلان عن أسماء المستفيدين من الرعاية الاجتماعية في الدفعة الأخيرة لعام 2024 في العراق، قامت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بالإعلان عن الخطوات اللازمة للاستعلام عن الحالة الاجتماعية للأشخاص المستحقين عبر منصة “مظلتي”، حيث سيتم توضيح التفاصيل اللازمة في هذا الصدد.

خطوات الاستعلام عن اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة 2024

للاستعلام عن اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة 2024، يمكن اتباع الخطوات التالية:

  • قم بزيارة موقع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية.
  • ثم انقر على رابط “استعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية”.
  • اختر الوجبة الأخيرة من القائمة المتاحة.
  • ثم قم بملء جميع البيانات المطلوبة بدقة.
  • انقر على زر “الاستعلام”.
  •  ستظهر لك جميع المعلومات المطلوبة على الشاشة.
اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية
اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية

الشروط المطلوبة للاستفادة من الرعاية الاجتماعية

يتوجب توفر بعض الشروط للحصول على دعم الرعاية الاجتماعية، وهذه الشروط هي:

  • أن يكون الشخص المتقدم لدعم الرعاية الاجتماعية غير قادر على العمل.
  • كما يجب أن يكون الشخص عراقيًا أو مقيمًا في دولة العراق.
  • عدم امتلاك أي أملاك أو عقارات.
  • كما ينبغي أن يكون المتقدم من ذوي الدخل المحدود، حيث لا يستطيع تلبية احتياجاته.
  • ضرورة أن يتمتع المتقدم بحسن السيرة والسلوك.
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صورة lekaa lekaaمنذ ساعتين
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صورة lekaa

lekaa

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