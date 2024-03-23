كم سعر برميل النفط في عمان اليوم بعد الزيادة الجديدة || وتوقعات الفترة المقبلة

تعد سلطنة عمان من الدول الناتجة للنفط والمصدرة له في عدد من الدول، كما شهدت الفترة الحالية ارتفاع أسعار النفط في السلطنة، حيث يشير هذا الارتفاع إلى تحقيق رؤية إيجابية في اقتصاد عمان، وحيث يبحث الكثيرون عن نسبة زيادة سعر النفط في السلطنة نقدم لكم عبر الأسطر التالية معدل زيادة برميل النفط وحجم الإنتاج وكمية الصادرات للسلطنة.

كم سعر برميل النفط في عمان اليوم؟

بلغ سعر النفط في سلطنة عمان في الساعات القليلة الماضية 86.48 دولار أمريكي للبرميل (تسليم شهر مايو القادم)، هذا وقد بلغ سعر النفط الخام تسليم شهر مارس الجاري 78.75 دولارًا للبرميل، حيث بلغ ارتفاع النفط 1.54 دولارًا مقارنة بسعر شهر فبراير الماضي كما جاء في وكالة الأنباء العمانية.

كم يبلغ انتاج سلطنة عمان من النفط؟

تنتج عمان من النفط 205 مليون و12 ألف و900 بِرْمِيل، وقد انخفض انتاج النفط الخام في الفترة الأخيرة بنسبة 2.5% ليصبح 199 مليون و497 ألف و800 بِرْمِيل، في حين أن المكثفات النفطية أصبح معدل إنتاجها 56 مليون و316 ألف و400 بِرْمِيل وهذا يشير إلى ارتفاع نسبة الإنتاج إلى 7.4% عن الفترة السابقة، أما الإنتاج اليومي للعمان فيقدر بمعدل مليون و52 ألف و700 بِرْمِيل.

من اين تستورد سلطنة عمان النفط؟

لا تستورد سلطنة عمان النفط الخام بشكل كبير، وذلك لأنها تمتلك احتياطيات نفطية كافية تلبي احتياجاتها المحلية، كما أن عمان تصدر النفط إلى عدد من الدول، حيث تصدر النفط بكميات مختلفة إلى الدول التالية:

الصين: 186 مليون و212 ألف و500 برميل

اليابان: 7 مليون و384 ألف و500 برميل

الهند: مليونين و716 ألفا و200 برميل

الدول الأخرى: 6 مليون و748 ألفا و100 برميل

تُظهر المعدلات التي تم رصدها في سلطنة عمان إلى استمرار ارتفاع صادرات النفط، وعليه ارتفاع اقتصاد السلطنة، ثم أن معدلات الإنتاج والتصدير تم جمعها من أخر فترة لحركة النفط في عمان.