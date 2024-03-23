“مليون و100 ألف دينار عراقي”.. تعرف على سلم رواتب المتقاعدين في العراق بعد الزيادة الجديدة 2024م

أعلنت وزارة المالية في العراق عن سلم رواتب المتقاعدين الجديد بحد أقصى مليون و100 ألف دينار عراقي، وهو إجراء اتخذته دولة العراق لتحسين المستوى المادي للمواطنين ومساعدتهم في التعامل مع التحديات المعيشية المتغيرة، كما تأتي هذه الزيادة لتعويض المتقاعدين عن السنوات التي قضوها في خدمة البلاد، وتسهم أيضًا في تحسين اقتصاد الدولة ودعم الفئات المحتاجة، وفي هذا المقال عبر موقع البديل دعونا نستعرض لكم سلم رواتب المتقاعدين الجديد بعد الزيادة فتابعونا.

سلم رواتب المتقاعدين الجديد في العراق 2024م

أعلنت وزارة المالية عن سلم رواتب المتقاعدين الجديد بحد أقصى مليون و100 ألف دينار عراقي، وأكدت الحكومة العراقية أن جميع المستفيدين من الراتب التقاعدي سيحصلون على الزيادة المالية التي وافقت عليها الوزارة، باستثناء المتقاعدين الذين يتلقون رواتب تزيد عن مليون دينار عراقي، وبناءً على ذلك، فقد تم تعديل سلم رواتب المتقاعدين العراقيين على النحو التالي:

المتقاعدين الذين يحصلون على راتب قبل الزيادة بقيمة 600 ألف دينار، سيصبح راتبهم الجديد بعد الزيادة 700 ألف دينار.

المتقاعد الذي يتلقى راتباً قبل الزيادة بقيمة 650 ألف دينار، سيحصل على راتب بعد الزيادة بقيمة 750 ألف دينار.

سيتم زيادة الرواتب إلى 800 ألف دينار للمتقاعدين الذين يتلقون رواتب بقيمة 700 ألف دينار.

وبالتالي، ستكون الزيادة في الراتب قدرها 100 ألف دينار لكل متقاعد.

كيفية الاستعلام عن رواتب المتقاعدين في العراق 2024م

يمكن للمواطنين المتقاعدين الاستعلام عن الراتب الجديد بعد الزيادة عبر الموقع الخاص بوزارة المالية العراقية باتباع الخطوات التالية: