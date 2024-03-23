استعلم الآن عن اسماء المقبولين في تعيينات وزارة التربية كربلاء والكرخ وطريقة تقديم اعتراض

أعلن وزارة التربية عن اسماء المقبولين في تعيينات وزارة التربية العراقية، وأتاحت الاستعلام عن المقبولين في التعيينات عبر موقع وزارة التربية، وهو إلى ذلك يتم إعلان اسماء المقبولين في التعينات محافظة تلو الأخرى وكان من أواخر هذه المحافظات محافظة كربلاء، ويمكن الاستعلام عن اسماء المقبولين في التعيينات في عموم المحافظات العراقية من خلال موقع الوزارة، كما سنبين عبر الأسطر التالية، وكذلك نوضح المستندات المطلوبة للتقديم واهم الشروط.

الاستعلام عن اسماء المقبولين في تعيينات وزارة التربية العراقية 2024

تتيح وزارة التربية العراقية الاستعلام عن اسماء المقبولين في تعينات وزارة التربية من خلال اتباع الخطوات التالية:

الدخول على موقع وزارة التربية العراقية.

اختر “الخِدْمَات الإلكترونية” من القائمة الرئيسة.

اضغط على “التعيينات بنظام التعاقد”.

أدخل جميع البيانات المطلوبة في نموذج الاستعلام، بما في ذلك: الاسم الكامل، والرقم الوطني، والمحافظة، والتخصص، والمؤهلات العلمية، والخبرة العملية.

تأكد من صحة جميع البيانات المدخلة قبل إرسال الطلب.

اضغط على زر “إرسال”، وانتظر حتى يتم معالجة طلبك.

ستتلقى رسالة نصية على هاتفك المحمول تُعلمك بنتيجة طلبك، وإذا تم قَبُول طلبك، ستتلقى تعليمات حول كيفية إجراء خطوة التعاقد.

المستندات المطلوبة في تعيينات وزارة التربية العراقية 2024

تشتمل المستندات المطلوبة في تعيينات وزارة التربية على التالي:

صورة شخصية حديثة بخلفية بيضاء

صورة من بطاقة الهُوِيَّة الوطنية.

صورة من المؤهل الدراسي للمتسابق مع توضيح درجة المؤهل.

صورة من شهادة التجنيد بالنسبة للذكور.

أي أوراق أخرى مطلوبة حسب التخصص أو الشروط المعلنة من قبل الوزارة.

كما ينبغي عليك اصطحاب أصول جميع المستندات في المقابلة الشخصية، والتأكد من أن بطاقة الهُوِيَّة سارية.

شروط تعيينات وزارة التربية العراقية 2024

وضعت وزارة التربية العراقية مجموعة من الشروط للمتقدم لمسابقة التعيينات والتي تشتمل على التالي:

أن يكون المتقدم عراقي الجنسية. كما يجب أن يكون المتقدم مقيمًا بصورة دائمة في العراق. أن يكون حاصلاً على شهادة جامعية معتمدة من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. يجتاز المتقدم جميع الاختبارات والمقابلات التمهيدية. أن يتمتع الشخص المتقدم بلياقة بدنية جيدة. يشترط السجل الجنائي للشخص المتقدم خاليًا من أي جرائم أو عقوبات. أن يكون حسن السيرة والسلوك. لا يكون المتقدم محكومًا عليه بأي عقوبة جنائية أو جنحية. أن لا يكون قد فصل من أي وظيفة حكومية لأسباب تأديبية. أن يكون لائقًا طبيًا للعمل في وظائف التربية والتعليم.

وصلنا معكم لختام مقالنا الذي بينا فيه طريقة الاستعلام عن اسماء المقبولين في تعيينات وزارة التربية العراقية 2024، وأهم المستندات والشروط المطلوبة للمتقدم، ثم أن الوزارة لم تعلن عن رابط الاعتراض للمتقدمين للعقود 2024 في العراق حتى الآن، ولكن، يمكنك متابعة موقع وزارة التربية العراقية للحصول على آخر الأخبار والمعلومات حول نتائج عقود 2024 ورابط الاعتراض.