“فرح الولاد وابسطهم”.. اضبط الآن تردد قناة توم آند جيري للأطفال على النايل سات 2024

يبحث الاهل والأمهات عن تردد قناة توم اند جيري على جميع الأقمار الصناعية، حيث تُعتبر قناة توم وجيري واحدة من أقوى وأفضل قنوات الأطفال التي تقدم برامج وأفلام الكرتون على مدار الساعة، وفي هذا المقال عبر موقع البديل سوف نقدم لكم تردد القناة وكيفية تثبيتها، تابعونا للمزيد من التفاصيل.

تردد قناة توم آند جيري على النايل سات 2024

تردد قناة توم اند جيري الجديد هو موضوع يثير اهتمام الكثيرين، ومنذ بداية نشأتها، حققت القناة نسب مشاهدة مرتفعة جدًا، وتتميز بتقديم برنامج الكرتون الشهير “توم اند جيري”، الذي يحكي قصة حياة توم وجيري والمشاكل الكوميدية التي تحدث بينهما، ولضبط تردد قناة توم وجيري على القمر الصناعي نايل سات أدخل البيانات التالية:

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 11355.

الاستقطاب: عمودي V.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

خطوات تنزيل قناة توم آند جيري على تلفازك

لضبط تردد قناة توم اند جيري على جهاز الرسيفر، يُمكن اتباع الخطوات التالية:

قم بفتح منيو القنوات أو الإعدادات على جهاز الرسيفر الخاص بك. اختر خيار البحث عن القنوات أو البحث اليدوي. اختر إضافة تردد جديد. أدخل تردد القناة الجديد الذي تم ذكره في السابق: 11355. قم بتأكيد الإعدادات وبدء عملية البحث أو الضبط. بعد الانتهاء من البحث، ستظهر قائمة القنوات المتوفرة، ومن بينها قناة توم اند جيري. اختر القناة واحفظ الإعدادات. قم بالانتقال إلى قائمة القنوات وتأكد من أن القناة مُضافة بنجاح وأن التردد تم ضبطه بشكل صحيح.

هذه هي الخطوات العامة لضبط تردد قناة توم اند جيري على جهاز الرسيفر الخاص بك.