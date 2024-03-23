هتتشبرق نت ببلاش .. أكواد نت ورصيد مجاني من فودافون

يعتبر الإنترنت من احتياجاتنا اليومية الأساسية فهو وسيلة للتواصل وعند انقطاع الانترنت يجد الجميع في ذلك مشكلة كبيرة واستطاعت شركة فودافون أن توفر لكافة عملائها مجموعة من الأكواد التي تعطي لهم مزايا مجانية تمكنهم من استخدام الإنترنت دون دفع أي رسوم ومن خلال موضوعنا التالي اليوم سنقدم إليكم أكواد نت ورصيد مجاني من فودافون.

أكواد نت ورصيد مجاني من فودافون

تعمل شركة فودافون على مساعدة عملائها وتوفير لهم كافة المزايا التي تساعدهم في التمتع بالإنترنت طوال اليوم ومن أهم هذه المزايا هي توفير أكود نت ورصيد مجاني من فودافون دون دفع أي رسوم ومن أبرز تلك الأكواد كلًا من التالي:

من أجل الحصول على 30 جيجا بايت لمواقع السوشيال ميديا يتم استخدام الكود التالي *2001#. ويمكن للعملاء الحصول على 500 ميجا بسرعة عالية لمدة شهر من خلال استخدام كود *312#. ويمكن للعملاء الحصول على 1 جيجا بايت من خلال إدخال الكود التالي *4#. أما بالنسبة للكود الذي يساعد عملاء فودافون في الحصول على إنترنت مجاني لفترة طويلة دون أي رسوم هو *2010#. من أجل الحصول على 100 وحدة من فودافون يتم إدخال الكود التالي *365*1#. كما يمكن الحصول على إنترنت مجاني طوال اليوم من خلال إدخال الكود التالي *14#. ومن أجل الحصول على ميجا بايت مجانيا يتم إدخال الكود التالي *2022#. كما يتم الحصول على 1 جيجا بايت مجانيًا أثناء تغيير وضع الشريحة من الجيل الثالث إلى الجيل الرابع من خلال إدخال الكود التالي *1400#.

تطبيق أنا فودافون لأكواد النت المجانية

يمكنكم الكثير على الإنترنت المجاني من خلال تحميل أنا فودافون ويمكنكم بكل سهولة تحميله على كافة الهواتف سواء الأندوريد أو الأيفون فبمجرد الدخول إلى ذلك التطبيق سيكون بإمكانكم الحصول على باقات الإنترنت المجانية والتعرف على الرصيد وإتمام أي معاملة إلكترونية.