هنا … رابط تقديم طلب مساعدة جمعية بيت الخير والمستندات المطلوبة وطرق التواصل

تقدم جمعية بيت الخير العديد من المساعدات، حيث يمكن تقديم طلب مساعدة جمعية بيت الخير عن طريق الموقع الإلكتروني الخاص بالجمعية والحصول على مساعدات الجمعية في حالة استكمال الشروط والأوراق التي تحتاجها الجمعية من المتقدم للتأكد من أهلية الاستحقاق، وعبر الأسطر التالية نبين طريقة الحصول على مساعدات جمعية بيت خير.

كيفية تقديم طلب مساعدة جمعية بيت الخير

سجل في جمعية بيت خير واطلب المساعدة من الجمعية باتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى الموقع الإلكتروني لجمعية بيت الخير. اختيار أيقونة “تسجيل الدخول”. إدخال بيانات تسجيل الدخول (الاسم وكلمة السر). النقر على أيقونة “الموافقة على الشروط والأحكام”. إدخال البيانات الشخصية (الاسم، الجنسية، محل الإقامة، الحالة الصحية والاجتماعية، تاريخ الميلاد، بيانات أفراد الأسرة). إدخال سبب طلب المساعدة. الرد على سؤال حول المساعدات المالية من جمعية بيت الخير. إدخال كود التحقق من البيانات. رفع الأوراق المطلوبة عبر الموقع. النقر على أيقونة “إرسال الطلب”.

المستندات المطلوبة في تسجيل طلب مساعدة جمعية بيت الخير

تطلب جمعية بيت خير للتقديم لطب مساعدة من الجمعية المستندات التالية:

نسخة من البطاقة الشخصية للمواطنين الإماراتيين أو جواز السفر لغير الإماراتيين.

كشف بيانات أفراد الأسرة يتضمن الكشف أسماء جميع أفراد الأسرة وأعمارهم وجنسياتهم.

كشف بالدخل الشهري يكون معتمدًا من جهة العمل.

ورقة بها طرق التواصل تتضمن رقم الهاتف المنزلي ورقم الهاتف المحمول والبريد الإلكتروني.

تقرير طبي يتضمن الحالة الصحية للمتقدم وأن يكون معتمدًا من هيئة التأمين الصحي.

رقم جمعية بيت الخير دبي

كما تقدم جمعية بيت خير قنوات اتصال معها مباشرة، حيث تتيح من خلالها التواصل مع الجمعية لطلب مساعدة أو الاستفسار عن أي أمر خاص بما تقدمه الجمعية من مساعدات، حيث يمكن التواصل مع الجمعية من خلال الرقم المجاني التالي:80022554.