عتبة مربوحة.. أسعار وحدات سكنات عدل الجزائر 2024 وشروط الحصول عليها

تعد سكنات عدل من أهم برامج الدعم التي يتم تقديمها لجميع المواطنين الجزائريين والتي يمكن من خلالها تقديم الدعم الكامل للمواطنين الذين لا يمتلكون سكن مستقل بهم حيث تساعد هذه المنحة على اختيار السكن الملائم للجميع وذلك بأقل المتطلبات مقارنة بشراء السكن الخارجي، وذلك وفق لبعض الشروط المحددة من قبل وزارة الإسكان الجزائرية والتي ترغب في امتلاك كل شخص السكن الخاص به دون وجود أي عوائق في ذلك.

أسعار وحدات سكنات عدل الجزائر 2024

هناك العديد من التساؤلات من قبل الجميع حول أسعار وحدات سكنات عدل الجزائر لعام 2024 والتي يمكن من خلالها الاستفادة بالخدمات المقدمة من قب وزارة الإسكان الجزائرية التي تهدف إلى دعم المواطنين الذين لا يمتلكون سكن خاص بهم، لذلك قامت وزارة العدل بتوضيح بعض التفاصيل الهامة حول أسعار وحدات سكنات عدل ومنها أسعار الوحدات السكنية التي تكون مساحتها 90 متر مربع والتي تتكون من 5 غرف حيث أن سعرها يبلغ 270 مليون سنتيم جزائري كما أن الوحدات التي تكون مساحتها حوالي 75 متر مربع وتحتوي على اربعه غرف فقط فإنها تصل إلى 210 سنتيم جزائري.

شروط التسجيل في سكنات عدل الجزائز 2024

توجد بعض الشروط الهامة التي يجب توافرها من أجل إمكانية التسجيل في سكنات عدل من قبل جميع المواطنين والتي تتضح فيما يلي:

لابد أن يكون المتقدم للحصول على الدعم السكني جزائري الجنسية وكذلك مقيم في الدولة بشكل دائم.

ألا يقل عمر المتقدم عن 20 عامًا.

يجب أن تكون الحالة الاجتماعية للمتقدم اعزب أو مطلقا أو أرملا.

عدم امتلاك المتقدم أي من الإملاك أو العقارات التي تكون مسجلة باسمه.

ضرورة عدم تجاوز الدخل السنوي للمتقدم 118 ألف دينار جزائري.

التعهد بعدم بيع السكن الذي يتم الحصول عليه من قبل برنامج سكنات عدل وفق الاتفاقات المحددة.

الأوراق المطلوبة للتقديم في سكنات عدل

عند التسجيل لبرنامج سكنات عدل، يجب تقديم مجموعة من الأوراق والوثائق المطلوبة.

نسخة من بطاقة الهوية الوطنية.

وثيقة إثبات الدخل.

تقديم أوراق تثبت عدم امتلاك أو عقارات.

وثيقة زواج.

وثيقة تفيد الراتب الشهري للمتقدم.

خطوات التسجيل في سكنات عدل الجزائز 2024

لتسهيل الحصول على وحدة سكنية، يرجى اتباع الإجراءات التالية.