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هتشرفك في عزومة رمضان .. طريقة تحضير الكنافة بالقشطة مثل طريقة المحلات
تعتبر الكنافة بالقشطة من أكثر أنواع الحلويات ذات المذاق والنكهة الشهية فالكثير من ربات المنازل تشعر بالحيرة تجاه ماذا تقدم لأفراد أسرتها خلال شهر رمضان من حلويات ونؤكد أن الكنافة بالقشطة من أكثر الحلويات التي قد تشرفك في العزائم ومن خلال موضوعنا التالي اليوم سنقدم إليكم طريقة تحضير الكنافة بالقشطة.
طريقة تحضير الكنافة بالقشطة
يمكنكم بكل سهولة تحضير الكنافة بالقشطة من خلال احضار المقادير التالية:
- 1\2 كيلو من الكنافة.
- أربعة ملاعق من السكر البودرة.
- كوب من السمنة.
- ملعقة من لون الطعام.
- صينية.
- سمنة.
- ثلاث أكواب من الحليب.
- ستة ملاعق كبيرة من النشا.
- ملعقة من الدقيق.
- 1.1\4 كوب من القشطة.
- ملعقة من الفانيليا.
خطوات التحضير
يتم تحضير الكنافة بالقشطة بخطوات بسيطة وغير مكلفة وفيما يلي تلك الخطوات:
- في البداية يتم الحصول على الكنافة ويتم تفتيتها باليدين.
- ثم الحصول على إناء ويتم خلط الكنافة مع السكر البودرة ويتم خلطهم جيدًا مع بعضهم البعض.
- الحصول على صينية ويتم وضع السمنة على النار وتركها لحين أن تذوب ثم إضافة لون الطعام ويكون باللون البرتقالي.
- بعد ذلك يتم إضافة الخليط السابق للكنافة ويتم تقليبهم جيدًا.
- الحصول على صينية ويتم دهنها بالسمنة ثم يتم وضع ثلث كمية الكنافة في الصينية ويتم الضغط عليها ثم وضعها جانبًا.
- من أجل تحضير القشطة يتم خلط كلًا من النشا والدقيق والحليب والقشطة في إناء ثم رفعهم على النار مع الاستمرار في التقليب لحين أن يتشكل لديكم قوام ثقيل.
- بعد ذلك يتم إضافة الفانيليا للقشطة ثم وضعها فوق الكنافة.
- ثم إضافة باقي كمية الكنافة ثم وضع السمنة على السطح.
- بعد ذلك يتم إدخال الصينية إلى الفرن وتركها لمدة نصف ساعة لحين أن يتغير لون الكنافة إلى اللون الذهبي.