وحش التصوير .. مواصفات هاتف Oppo find x7 ultra ذات التصميم الأنيق والسعر الاقتصادي

الكثير من عشاق هواتف شركة أوبو يبحثون عن مواصفات Oppo find x7 ultra الجديد بعد أن أعلنت الشركة عن طرحه في الأسواق بمزايا رائعة، حيث يتميز الهاتف بالعديد من المواصفات والمزايا التي جعلته من أفضل وأحدث الإصدارات الجديدة التابعة لشركة أوبو، ومن خلال مقالنا سنتعرف على التفاصيل الكافية لهاتف Oppo find x7 ultra.

أحدث مواصفات Oppo find x7 ultra

يعد هاتف Oppo find x7 ultra من أحدث إصدارات شركة أوبو للهواتف الذكية والذي يعد تجربة مثالية لمن يبحث عن التقنيات الحديثة ومن أهم هذه المواصفات ما يلي:

نظام التشغيل يتمتع الهاتف بنظام تشغيل 14 مع وجود واجهة أوبو الأحدث الـ ColorOS 14 . المعالج يتميز الهاتف بمعالج من شركة كوالكم والذي يتميز بتكنولوجيا 4 نانو مع توافر معالج رسومي من نوع Adreno 750. البطارية تأتي البطارية بسعة 5000 مللي أمبير بالإضافة إلى شحن سريع بقوة 100 واط. الكاميرا الامامية تأتي الكاميرا الأمامية في هاتف Oppo find x7 ultra بدقة 32 ميجا بكسل بفتحة عدسة F/2.4 وبمستشعر من نوع Sony IMX709 الكاميرا الخلفية تأتي الكاميرا الخلفية في الهاتف رباعية حيث تأتي الكاميرا الأولى بدقة 50 بفتحة عدسة F/1.8 والكاميرا الثانية فتأتي بدقة 50 ميجا بكسل بفتحة عدسة F/2.6 بمستشعر من نوع Sony IMX890 و الكاميرا الثالثة فتأتي بدقة 50 ميجا بكسل بفتحة عدسة F/4.3 أما عن الكاميرا الرابعة فتأتي بدقة 50 ميجا بكسل بفتحة عدسة F/2.0 وهي الكاميرا الخاصة بالتصوير الواسع. وسائل الحماية والأمان يدعم هاتف Oppo find x7 ultra مستشعر البصمة والذي يأتي مدمج بالشاشة، بالإضافة أنه يدعم خاصية الـ Face Unlock لفتح الهاتف عن طريق الوجه. لون الهاتف يتعدد ألوان الهاتف فيوجد منه اللون الأسود واللون الأزرق واللون البني الفاتح.

سعر هاتف Oppo Find X7 Ultra