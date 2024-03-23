وزارة الشئون الاجتماعية. الان  موعد إيداع منحة الزوجة والأبناء في ليبيا 2024  وشروط الحصول عليها 

رابط التسجيل في منحة الزوجة والأبناء فى الجماهرية العربية الليبية 2024، حيث تم تطبيق منحة الزوجة والأبناء في ليبيا كجزء من جهود الحكومة لتحسين مستوى المعيشة وتوفير الدعم الاجتماعي للأسر، و تهدف هذه المنحة إلى توفير دخل شهري للأسر المستحقة التي تعاني من ضعف الدخل أو الفقر، وتُعتبر هذه المنحة جزءًا من السياسات الاجتماعية التي تستهدف تعزيز العدالة الاجتماعية وتحسين الحياة اليومية للمواطنين، ويتم تحديد مبلغ المنحة وفقًا لمعايير وضوابط محددة، ويتم صرفها بشكل منتظم للأسر المستحقة، قد تختلف مستويات المنحة وفقًا لظروف كل أسرة وحجمها وعدد المستفيدين منها.

شروط الحصول على منحة الزوجة والأبناء في ليبيا:

للحصول على المنحة، يجب على الأسر المهتمة تقديم طلب يفي بالشروط المحددة التالية:

أن تكون المتقدمة من أصل ليبي وتحمل الجنسية الليبية.

أن تكون المتقدمة مقيمة في ليبيا بشكل دائم.

أن لا تكون لدى المتقدمة أبناء يتجاوزون سن الثامنة عشرة.

أن لا تكون المتقدمة مستفيدة من أي منحة تقدمها الجهات الحكومية، ويجب أن تكون هذه المرة الأولى التي تتقدم فيها للحصول على المنحة.

أن تكون المتقدمة أرملة أو مطلقة.

يجب تقديم جميع الأوراق والمستندات المطلوبة.

التسجيل في منحة الزوجة والابناء في ليبيا:

لتسجيل طلب المنحة والاستفسار عن موعد صرفها، يجب على الزوجة اتباع الخطوات التالية: