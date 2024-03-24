علشان تريح دماغك من كشاف النور..طريقة تسجيل عداد الكهرباء على النت في دقايق معدودة على موقع شركة الكهرباء 2024

طريقة تسجيل عداد الكهرباء على النت، قامت الشركة القابضة للكهرباء في جمهورية مصر العربية بتحديد بعض الخطوات السهلة والبسيطة ليتم تسجيل عداد الكهرباء على شبكة الإنترنت عبر المنصة الإلكترونية لخدمات المواطنين المصريين، كما قامت أيضا بتحديد مجموعة من الأوراق والمستندات الرسمية لإتمام عملية التسجيل بنجاح وبدون وجود أي عوائق.

طريقة تسجيل عداد الكهرباء على النت

يتساءل الكثير من المواطنين المصريين في جمهورية مصر العربية عبر محركات البحث عن طريقة تسجيل عداد الكهرباء على النت، وما هي الخطوات المحددة التي لابد من اتباعها ليتم التسجيل بنجاح، وجاء الرد على هؤلاء الأشخاص كالتالي:

في الخطوة الأولى يجب الدخول إلى الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بالمنصة الموحدة لخدمات الكهرباء.

في الخطوة التي تلي ذلك لابد من اختيار زر تركيب عداد قانوني لأول مرة من خدمات العداد الموجودة أمامك على شاشة الهاتف.

بعد ذلك يتم تسجيل كافة البيانات والمعلومات المطلوبة.

لابد من إدخال كافة الأوراق والمستندات الرسمية المطلوبة ومن ضمنها صورة بطاقة الشخص المالك.

بعد أن يتم التأكد من دقة البيانات والمعلومات التي تم إدخالها يجب النقر على زر إرسال الطلب.

في الخطوة الأخيرة سوف يظهر كود الطلب الخاص بك، يجب الإحتفاظ بهذا الكود ليتم الاستعلام عن الطلب من خلاله.

الأوراق المطلوبة للتقديم على عداد الكهرباء الكودي

هناك مجموعة من الأوراق والمستندات الرسمية المطلوبة ليتم التسجيل على عداد كهرباء في جمهورية مصر العربية، وهذه الأوراق تتمثل في الآتي:

تجهيز عقد الملكية الخاص بالعقار أو الوحدة السكنية أو الجارية المقصود تركيب عداد كهربائي له.

لابد من إحضار صورة بطاقة الرقم القومي للشخص المالك.

تقديم إيصال مياه أو تليفون أو غاز صادر عن الوحدة السكنية أو العقار.

دقت إيصال التقديم المقدر ب 50 جنيه مصري.

كيفية تتبع الطلب المرسل على المنصة الموحدة

يوجد بعض الخطوات التي يجب اتباعها من قبل المواطنين ليتم تتبع الطلب المرسل على المنصة الموحدة، وهذه الخطوات تتمثل جميعها في النقاط التالية: