اريد سيارة بالتقسيط من مصرف الراجحي..ما هي الشروط وخطوات التقديم

مصرف الراجحي، الذي يعد واحدًا من المؤسسات المالية الرائدة، يوفر فرصة مثالية لعملائه الراغبين في امتلاك سيارة من خلال خيار التمويل بالتقسيط، يستهدف هذا البرنامج السيارات شبه الجديدة بشروط ميسرة، سواء كانت بتحويل الراتب أو بدون تحويل، لذلك سوف نتعرف على كيفية الاستفادة من تمويل السيارات في مصرف الراجحي وما هي الشروط المطلوبة لتقديم الطلب.

شروط الحصول على تمويل السيارات من مصرف الراجحي

لضمان الحصول على تمويل السيارة من مصرف الراجحي بنجاح، يجب على المتقدمين التأكد من استيفاء الشروط التالية:

يجب أن يكون المتقدم مواطنًا أو مقيمًا في المملكة العربية السعودية. الحد الأدنى للدخل الشهري المطلوب هو 2000 ريال. تقديم جميع المستندات المطلوبة التي تثبت دخل المتقدم، خاصة لغير الموظفين أو من لا يتم تحويل راتبهم إلى البنك. مصرف الراجحي يقدم تمويلاً يصل إلى 2000 ريال، مما يوفر الدعم المالي اللازم لشراء سيارة.

خطوات الحصول على سيارة بالتقسيط من مصرف الراجحي

للراغبين في الحصول على سيارة بالتقسيط من مصرف الراجحي في المملكة العربية السعودية، إليكم الخطوات التفصيلية للتقديم: