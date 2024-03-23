“أسعار غير متوقعة”.. سعر الدولار أمام الجنيه المصري في تعاملات السبت

في تعاملات اليوم السبت الموافق 23 مارس 2024، شهد سوق العملات المصري استقرارًا لسعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري، وفقاً لأحدث البيانات المعروضة على شاشات تداول العملات، ظلت قيمة الدولار ثابتة مقابل الجنيه، مما يشير إلى حالة من الاستقرار في سوق الصرف، هذا الثبات يجذب اهتمام العديد من المتابعين والمستثمرين الذين يراقبون عن كثب تحركات العملات وتأثيرها على الاقتصاد المحلي.

سعر الدولار أمام الجنيه المصري

شهدت السوق المصرية تباينًا في أسعار الدولار أمام الجنيه في ختام تعاملات اليوم، حيث عكست الأرقام تغيرات طفيفة ولكن ملحوظة بين بداية ونهاية اليوم، البنوك المختلفة سجلت أسعارًا متقاربة ولكن بفروقات بسيطة تظهر الديناميكية في سوق الصرف.

أسعار الدولار في البنوك المصرية

البنك المركزي المصري الشراء: 46.88 جنيه

البيع: 47.01 جنيه البنك الأهلي المصري الشراء: 46.93 جنيه

البيع: 47.03 جنيه بنك مصر الشراء: 46.94 جنيه

البيع: 47.04 جنيه بنك الإسكندرية الشراء: 47.03 جنيه

البيع: 47.13 جنيه البنك التجاري الدولي CIB الشراء: 46.90 جنيه

البيع: 47.00 جنيه مصرف أبوظبي الإسلامي الشراء: 47.04 جنيه

البيع: 47.14 جنيه بنك البركة الشراء: 46.90 جنيه

البيع: 47.00 جنيه

في ظل الاستقرار الذي شهده سعر الدولار أمام الجنيه المصري في الآونة الأخيرة، يبقى المتابعون والمستثمرون في حالة ترقب لأي تغيرات مستقبلية قد تطرأ على السوق، هذا الاستقرار يعكس الجهود المبذولة من قبل البنك المركزي المصري لضمان الاستقرار النقدي ودعم الاقتصاد الوطني، بينما يستمر الناس في استكشاف فرص الاستثمار والتداول، يظل التحليل المتأني للتوجهات الاقتصادية أمرًا ضروريًا لتحقيق الاستفادة القصوى من السوق.