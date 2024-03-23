“من غير صبغات كيميائية” وصفات طبيعية لصبغ الشعر بألوان طبيعية جذابة بدون أضرار!

البعض من السيدات لديهم هوس صبغة الشعر، مما يسبب لهم تلف وظهور الشعر الأبيض نتيجة كثرة الأكسجين الذي يوجد في الصبغة، يمكن بدلا من ذلك اللجوء إلى الوصفات الطبيعية من أجل تغيير لون الشعر، سوف تكون آمنة أكثر على الشعر ولا تسبب أي تلف في بصيلات، إضافة إلى أن تكلفة تكون بسيطة مقارنة بأسعار المنتجات الأخرى، طريقة تحضيرها بسيطة للغاية ولا تتطلب وقت ولا مجهود، المميز بها مكوناتها لا تتضمن على أي مواد كيميائية، لذلك وفرنا لكم أفضل وصفات طبيعية لصبغ الشعر بخطوات بسيطة وأقل التكلفة.

وصفات طبيعية لصبغ الشعر

النساء يميلون إلى صبغ شعرهم بشكل مستمر، لكن نتيجة للمواد الكيميائية التي تحتويها الصبغة، مما يؤدي إلى إتلاف بصيلات الشعر واضعافها وظهور شعر ابيض، يمكنك صبغ الشعر باللون الذي تفضلينه من خلال استخدام مكونات طبيعية، للتعرف على أفضل الوصفات الطبيعية، تابعي فيما يلي:

طريقة طبيعية لصبغ الشعر باللون الداكن

العديد لا يعلم أن الشاي الأسود، يمكنه تحويل الشعر إلى اللون الداكن، يمكن أن يصبغ الشعر الأبيض والشايب، للتعرف على كيفية التحضير، تابعي فيما يلي:

نحضر 3 أكياس من الشاي الأسود، نغليه في الماء، بمعدل كوب ونصف.

نترك الخليط حتى يبرد لمدة ساعة.

نضع الخليط على الشعر، يترك لمدة ساعتين، ثم يغسل بالماء الفاتر.

نكرر تلك الوصفة مرة في الأسبوع.

طريقة طبيعية لصبغ الشعر الأشقر

إذا كنتِ تريدين أن تحصلي على لون أشقر فاتح، تابعي فيما يلي:

نحضر وعاء، نضيف إليه 5 ملاعق من البابونج المجفف في لتر ماء، ثم يترك حتى يغلي، نصفيه جيدا.

نضيف إليه عصير الليمون أو برتقال، كمية قليلة من زيت الزيتون.

نضع المزيج على الشعر مع تدليكه، ثم يترك لمدة ساعة.

نجلس في الشمس لمدة نصف ساعة.

نغسل الشعر بماء فاتر.

يمكنك الحصول على النتيجة بعد عدة أيام.

طريقة طبيعية لصبغ الشعر باللون الأحمر

يمكنك استعمال أوراق الكركديه من أجل الحصول على شعر باللون الأحمر، للتعرف على كيفية تحضير الوصفة، تابعي فيما يلي: