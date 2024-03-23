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“ارتفاع هائل”.. سعر الذهب في مصر اليوم يشهد قفزة قياسية بعد قرار الفيدرالي الأمريكي بتثبيت الفائدة
سعر الذهب في مصر اليوم
في ظل التطورات الاقتصادية العالمية الأخيرة، وبعد قرار البنك الفيدرالي الأمريكي بتثبيت أسعار الفائدة والإشارة إلى إمكانية ثلاث تخفيضات محتملة خلال عام 2024، شهدت أسعار الذهب ارتفاعًا قياسيًا في السوق المصري والأسواق العالمية على حد سواء، هذه الزيادة تعكس تحول الاستثمارات نحو الملاذات الآمنة وسط حالة من عدم اليقين التي تحوم حول الاقتصاد العالمي.
أسعار الذهب اليوم في مصر
في آخر تحديث لأسعار الذهب في السوق المصرية، شهدت قيم الذهب تغييرات ملحوظة، حيث بلغ سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 3428 جنيهًا، مؤكدة على استمرار التقلبات في أسعار الذهب التي تتأثر بعوامل متعددة منها السوق العالمية والطلب المحلي.
- عيار 24 يعتبر أنقى الأعيرة وأغلاها سعرًا، حيث بلغ سعر الجرام 3428 جنيهًا مصريًا، هذا العيار يحتوي على ذهب خالص بنسبة 99.9%.
- عيار 22 يحتوي هذا العيار على ذهب بنسبة 91.6% والباقي معادن أخرى، سعر الجرام وصل إلى 3142 جنيهًا مصريًا، وهو يقدم توازنًا جيدًا بين النقاء والسعر.
- عيار 21 الأكثر شيوعًا واستخدامًا في الأسواق المصرية، حيث يبلغ نقاؤه حوالي 87.5%، سجل سعر الجرام 3000 جنيهًا مصريًا.
- عيار 18 يحتوي على 75% ذهب و25% معادن أخرى، مما يجعله خيارًا اقتصاديًا للعديد من المشترين. سعر الجرام بلغ 2571 جنيهًا مصريًا.
- عيار 14 يعتبر من الأعيرة المنخفضة النقاء بنسبة 58.3% ذهب، ويصل سعر الجرام إلى 2000 جنيهًا مصريًا.
- الجنيه الذهب وحدة قياس تقليدية تستخدم في التجارة والاستثمار في الذهب، ويزن حوالي 8 جرامات من عيار 21. سعر الجنيه الذهب بلغ 24000 جنيهًا مصريًا.