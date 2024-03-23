“ارتفاع هائل”.. سعر الذهب في مصر اليوم يشهد قفزة قياسية بعد قرار الفيدرالي الأمريكي بتثبيت الفائدة

في ظل التطورات الاقتصادية العالمية الأخيرة، وبعد قرار البنك الفيدرالي الأمريكي بتثبيت أسعار الفائدة والإشارة إلى إمكانية ثلاث تخفيضات محتملة خلال عام 2024، شهدت أسعار الذهب ارتفاعًا قياسيًا في السوق المصري والأسواق العالمية على حد سواء، هذه الزيادة تعكس تحول الاستثمارات نحو الملاذات الآمنة وسط حالة من عدم اليقين التي تحوم حول الاقتصاد العالمي.

أسعار الذهب اليوم في مصر

في آخر تحديث لأسعار الذهب في السوق المصرية، شهدت قيم الذهب تغييرات ملحوظة، حيث بلغ سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 3428 جنيهًا، مؤكدة على استمرار التقلبات في أسعار الذهب التي تتأثر بعوامل متعددة منها السوق العالمية والطلب المحلي.