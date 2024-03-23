هتركب أحلى عربية ب120 ألف جنيه .. النهاردة كله نازل يبيع قبل ما الأسعار تتحطم أكتر واكتر.. تراجع كبير بأسعار السيارات في الأسواق

ترتبط انخفاض أسعار السيارات الجديدة والمستعملة بتلاشي السوق السوداء والتلاعب في أسعار الدولار، حيث تراجعت بشكل كبير نتيجة توفر العملة الصعبة بعد أن أصبح البنك المركزي المسؤول الوحيد عن تحديد سعر الدولار، حيث وصلت إلى حوالي 47 جنيهًا وفقًا لآخر تحديث لأسعار الصرف.

تراجع أسعار السيارات في مصر

وفقًا لتصريحات الخبير الاقتصادي الدكتور محمد البنا، أستاذ الاقتصاد في جامعة المنوفية، فإن استقرار سعر الدولار عند 47 جنيهًا يعتبر تطورًا إيجابيًا للسوق المصرية، خاصة بالنسبة لأسعار السيارات الجديدة التي كانت مرتفعة بشكل مبالغ فيه عندما كان سعر الدولار مقداره 74 جنيهًا، في ظل وجود السوق الموازية، وأشار البنا إلى أن تثبيت سعر الدولار في البنوك ساهم في انخفاض كبير في أسعار السيارات الجديدة بنسبة تزيد عن 25% من قيمتها السابقة قبل قرار البنك المركزي بتعويم الجنيه، سوف ننشر أسعار السيارات المستعملة في مصر، والتي أصبحت متاحة لعدد كبير من الأفراد، وفقًا لسوق السيارات في مدينة نصر.

سعر سيارة كورولا 1992

تقدم سيارة تويوتا كورولا موديل 1992 مع محرك سعة 1600 سي سي قوة تصل إلى 92 حصانًا، مع عزم دوران أقصى يبلغ 121 نيوتن متر، وهي مجهزة بناقل حركة، يبدأ سعر هذه السيارة من 120 ألف جنيه مصري كحد أدنى، ويمكن أن يصل سعرها إلى 135 ألف جنيه كحد أقصى.

سعر سيارة رينو ميجان 2004

تتميز سيارة سيدان فرنسية الصناعة بمحرك سعة 1.6 لتر، وتتراوح أسعارها بين 160 إلى 170 ألف جنيه، وذلك يعتمد على حالة السيارة ومواصفاتها.

سعر نيسان تيدا موديل 2006

تعتبر سيارة سيدان يابانية مستوردة تعتمد على محرك سعة 1.6 لتر، وتتراوح أسعارها بين 140 إلى 160 ألف جنيه، وذلك يعتمد على حالة السيارة، يوحي موديل صناعة السيارة بأن حالتها جيدة، وأنها ليست من السيارات القديمة التي مر عليها سنوات طويلة.

ميتسوبيشي لانسر موديل 2005

ها هي سيارة سيدان يابانية معتمدة وموثوقة، تستند إلى محرك بسعة 1.5 لتر، وتتراوح أسعارها بين 170 إلى 190 ألف جنيه، وهذا يعتمد بشكل كبير على حالة السيارة، لا تزال السيارة في فترة العمر الأولى، مما يوحي بحالة موتور ممتازة.

سيارة بروتون ويرا 2004

بدأ إنتاج سيارة بروتون ويرا في عام 1993 بنسختين وأربع أبواب، وهي من إنتاج شركة بروتون الماليزية، وتعتبر بديلًا عن طراز سابق هو بروتون ساجا، تتمتع بإمكانيات جيدة وأداء موثوق به، يبلغ السعر الأدنى لسيارة بروتون ويرا حوالي 86 ألف جنيه، بينما يصل سعرها الأقصى إلى 115 ألف جنيه.

سيارة جيلي إمجراند EC 7 2013

جيلي إمجراند EC 7 2013 تمثل إحدى السيارات الصينية المصنوعة، ويتراوح سعرها بين حدود 140 إلى 160 ألف جنيه، وذلك يعتمد على الشروط والمواصفات المختلفة التي قد تختلف من سيارة إلى أخرى.

سيارة فولكس فاجن جولف

يتوفر موديل عام 1987 بسعر قدره 120 ألف جنيه، وهذا الطراز مجهز بمحرك بسعة 1800 سي سي، وعداد يشير إلى مسافة قدرها 300 ألف كيلومتر، ويتميز بناقل حركة يدوي ونظام تكييف الهواء.