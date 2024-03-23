استقبل دلوقتي تردد قناة الراي الكويتية 2024: استمتع بأفضل البرامج والأخبار على شاشتك!

قناة الراي تعتبر من أكبر القنوات التي لديها أعداد كبيرة من المشاهدين من الشعب الكويتي والعرب، كما نالت على شهرة واسعة في منطقة الخليج العربي حيث تتميز هذة القناة بالمصداقية ومحتوى رائع وأصبحت هذة القناة لديها القدرة على أن تكون من القنوات المفضلة عند العديد من الأفراد بسبب ما تقدمه كل ما هو جديد عبر شاشتها.

قناة الراي الكويتية

قناة الري تم انشائها قبل 26 سنة عام 2004، حيث هذه القناة تهتم بالتنوع والاختلاف لكي تلبي أذواق المتابعين ولكي تنال اهتمامًا كبير من الأفراد تحديدًا الشعب العربي والكويتي لأنها تساعد في إرضاء المشاهدين بشكل كبير كما تقدم لهم أحسن جودة من خلال الوضوح في الصوت وكذلك الصورة.

كما تبث باقة متنوعة من البرامج الترفيهية والاجتماعية وتقدم المسلسلات المتنوعة من الأجنبية والعربية بإضافة المترجمة والمدبلجة.

كما تعرض نشرات اخبارية بشكل مستمر للوقوف على أحدث التطورات داخل المنطقة العربية وفي دولة الكويت كما تعمل على خدمة أشهر البرامج التي تحظى على إعجاب كبير من الأشخاص فإن القناة تملكها مجموعة الراي الإعلامية.

تردد قناة الراي الكويتية

يمكنك متابعة أقوى البرامج من خلال شاشة قناة الراي ومن هذه البرامج برنامج الـ 18 و برنامج وراهم وراهم بالإضافة إلى برنامج شو، والبرامج الرياضية التي تقدم أخر أخبار رياضة كرة القدم، كما يوجد رياضات متنوعة والقضايا الخاصة بآخر الأخبار على الساحة المحلية فأصبح لديك القدرة على متابعة القناة على القمر الصناعي النايل سات عن طريق هذا التردد وهو يتمثل فيما:

القمر الصناعي لقناة الرأي : النايل سات.

تردد القناة : 11765.

معدل الترميز للقناة:27500.

أما بالنسبة الاستقطاب: أفقي.

وبالنسبة معامل تصحيح الخطأ: 5\6.

تردد قناة الراي على القمر الصناعي العرب سات

كما يمكنك مشاهدة قناة الراي على القمر الصناعي العرب سات عن طريق هذا التردد التالى: