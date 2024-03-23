“مبروووك للفائزين “.. خطوات الاستعلام عن أسماء المقبولين في تعيينات وزارة التربية العراقية 2024 epedu.gov.iq

خلال الأونة الأخيرة تطلع العديد للاستعلام عن أسماء المقبولين في تعيينات وزارة التربية العراقية 2024 وذلك نتيجة لإطلاق وزارة التربية والتعليم بالعراق مسابقة التوظيف بالوظائف التعليمية المتنوعة في كافة القطاعات التعليمية بمختلف المحافظات ب 50,000 معلم وذلك طبقًا للدورة رقم 50 المخصصة للعقود، وقد حددت وزارة التربية والتعليم العراقية عدد من الشروط التي لابد من الالتزام بها حتى يتم التعيين في الوظائف الجديدة.

الاستعلام عن أسماء المقبولين في تعيينات وزارة التربية العراقية

قامت وزارة التربية والتعليم بالعراق بتوفير خدمة الاستعلام عن أسماء المقبولين بتعينات وزارة التربية العراقية وذلك حتى يتمكن الشخص من معرفة قبوله بالتعيينات الجديدة التي أطلقتها الوزارة بهذا العام من خلال الخطوات التالية بشكل إلكتروني:

في البداية يتم الدخول لموقع وزارة التربية العراقية.

قم بالضغط فوق أيقونة الخدمات الإلكترونية من خلال صفحة الموقع الرئيسية.

عليك اختيار خدمة استخراج أسماء المقبولين بتعينات وزارة التربية 50 ألف معلم.

يجب على المستخدم تعبئة جميع بياناته في الأماكن المخصصة لها بشكل صحيح.

قم بالضغط فوق أيقونة الموافقة على كافة الشروط والأحكام.

انقر فوق أيقونة الاستعلام خلال دقائق سوف تظهر نتيجة القبول بالوظائف التعليمية التي تتضمن إذا كان تم قبول طلب التعيين أم لا.

شروط تعيينات وزارة التعليم العراقية 2024

حددت وزارة التربية والتعليم العراقية مجموعة من الشروط والأحكام المطلوبة حتى يتم القبول بالتعيينات الوزارية الجديدة ومن ضمن تلك الشروط ما يلي:

لابد أن يكون المتقدم للتسجيل بالوظيفة عراقي الجنسية.

امتلاك المقدم شهادة التخرج من خلال إحدى الكليات التربوية.

إرسال جميع الأوراق والمستندات المطلوبة بشكل صحيح.

الأوراق المطلوبة للتقديم في تعيينات وزارة التعليم العراقية 2024

للتقديم في تعيينات وزارة التعليم العراقية لعام 2024، يجب على المتقدم إحضار مجموعة من الأوراق المطلوبة التي حددتها الوزارة: