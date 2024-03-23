“أربح 1000000$” .. طريقة الاشتراك في مسابقة الحلم 2024 مع مصطفى الأغا .. بضغطة زر واحدة هتحقق حلمك

تم إطلاق مسابقة الحلم في عام 2007، وهي واحدة من أشهر المسابقات التي يرغب العديد من الأشخاص في المشاركة فيها، يقدم هذه المسابقة الإعلامي مصطفى الآغا، ويتم الاشتراك فيها بطريقة سهلة ومجانية تماماً، يُعتبر كل من يشترك الآن مؤهلاً للفوز بالجائزة الأولى التي قيمتها مئة ألف دولار أمريكي، ويمكن للفائز أن يختار نوع الجائزة التي يرغب بها، سواء كانت منزلاً أو سيارة أو نقوداً نقدية أو غير ذلك.

طريقة الاشتراك في مسابقة الحلم

قم بزيارة موقع مسابقة الحلم على الإنترنت.

اختر بلد الإقامة الخاص بك وادخل رقم هاتفك الشخصي.

اختر شركة الاتصالات التي تستخدمها.

قبل الاشتراك، تأكد من موافقتك على جميع الشروط والأحكام المتعلقة بالمسابقة.

بعد ذلك، انتظر رسالة نصية (OTP) تحتوي على رمز تأكيد.

بمجرد استلام الرمز، أدخله في الموقع لتأكيد الاشتراك.

بعد التأكيد، ستبدأ بتلقي رسائل يومية تحتوي على أسئلة جديدة تخص المسابقة.

الاشتراك عبر التطبيق

قم بتنزيل تطبيق المسابقة من متجر التطبيقات على هاتفك الذكي.

بعد التثبيت اختر بلد الإقامة الخاص بك واختر شركة الاتصالات التي تستخدمها.

قم بإدخال رقم هاتفك الخاص.

اطّلع على الشروط والأحكام وقم بالموافقة عليها.

بعد ذلك اضغط على خيار “احصل على OTP” لتلقي رمز التأكيد.

قم بإدخال رمز التأكيد الذي وصلك عبر الرسالة النصية.

بعد التأكيد انتظر استلام رسائل يومية تحتوي على أسئلة جديدة للمسابقة.

قم بالإجابة على الأسئلة بشكل صحيح للحصول على فرصة الدخول في السحب على الجوائز.

هذه هي الخطوات اللازمة للاشتراك في مسابقة الحلم عبر تطبيق المسابقة على هاتفك الذكي.

الاشتراك عبر التسجيل بخدمة الاشتراك للحلم

خلال هذه الطريقة المشترك يقوم بإرسال رسالة نصية تتضمن كلمة انضم عبر رقم الاشتراك الخاص ببلده وعبر الاشتراك المشارك يتلقى رسالة ترحيب تتضمن تفاصيل الخدمة ثم الرسالة الخاصة بالمحتوى التي سيتم إرسالها بشكل يومي للمشارك.