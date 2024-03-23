السجن في انتظار ناس كتير..عقوبة توصيل زينة رمضان بالكهرباء العمومي وسرقة التيار الكهربائي في القانون الجديد

عقوبة توصيل زينة رمضان بالكهرباء العمومي التي أعلنت عنها الحكومة المصرية، حيث أن في نص القانون المصري تعتبر سرقة الكهرباء جريمة قانونية يعاقب عليها الشخص بالسجن بالإضافة إلى غرامة قد تصل إلى 200 ألف جنيهًا وتكون هذه العقوبة مشابهة لعقوبة الأشخاص الذين يقومون بمخالفة شروط التعاقد مع شركة الكهرباء المصرية.

عقوبة توصيل زينة رمضان بالكهرباء العمومي

تعتبر سرقة الكهرباء من خلال توصيل زينة رمضان بمكان دعم الكهرباء العمومي جريمة ومخالفة الضوابط الخاصة بالقطاع التجاري بالإضافة إلى القطاع المنزلي، حيث أن ذلك يؤثر على شريحة الكهرباء التي تعطي للمنازل، وتكون تفاصيل الغرامة كما يلي:

هناك غرامة تفرض على الأشخاص الذين يستخدمون ضعف الاستهلاك عن طريق التوصيل للنفس.

يوجد غرامة السرقة لغرض التوصيل للغير ويحساب عليها الشخص بخمس أضعاف متوسط الاستهلاك الشهرى.

يلزم الانتباه إلى محضر سرقة التيار ودفع المبلغ المالي الذي حددته الحكومة حتى لا يتعرض الشخص إلى الحبس وغرامة مالية كبيرة في حالة عدم التصالح.

عقوبة سرقة التيار العمومي

يتعرض الشخص الذي يخالف القوانين التي أقرتها الحكومة المصرية إلى عقاب شديد، وقد تصل مدة الحبس من 6 أشهر إلى عام مع دفع الغرامة وتكون تفاصيل العقوبة كالتالي: