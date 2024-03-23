تكنولوجيا

“بكاميرا سيلفي مُزدوجة”.. شاومي تعلن عن إطلاق هاتف Xiaomi Civi 4 Pro في الخارج .. السعر والمواصفات

صورة Salman Salmanمنذ ساعة واحدة
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أعلنت شركة شاومي في الصين رسميًا عن إطلاق هاتف Xiaomi Civi 4 Pro الجديد، والذي يأتي بمواصفات مميزة، يتميز الهاتف بمعالج كوالكوم سناب دراجون 8S جين 3، وهو أحدث معالجات الشركة على الساحة العالمية، وبالإضافة إلى ذلك يحتوي الهاتف على كاميرا أمامية مزدوجة وثلاث كاميرات خلفية من Leica تتميز بأداء متميز، مما يعزز قدرته على التقاط صور بجودة عالية وتقديم تجربة تصوير ممتازة للمستخدمين.

مواصفات هاتف Xiaomi Civi 4 Pro

المواصفات هاتف Xiaomi Civi 4 Pro
الأبعاد157.2×72.8×7.5 مم
الوزن177.6 جرام (أو 179.3 جرام أو 180.9 جرام)
المواد الخارجيةزجاج كامل مع إطار معدني، ويتوفر إصدار بظهر من الجلد
دعم شرائح الاتصالشريحتي اتصال 5G، ولا يدعم تركيب بطاقات ذاكرة
الشاشةAMOLED بحجم 6.55 بوصة وبدقة 1236×2750 بيكسل، وجودة 1.5K، وكثافة بيكسلات 460 بيكسل لكل بوصة، وسطوع يصل إلى 3000 شمعة، ومعدل تحديث 120 هيرتز، ودعم HDR10+ و Dolby Vision
طبقة الحمايةCorning Gorilla Glass Victus الجيل الثاني
المعالجكوالكوم سناب دراجون 8S جين 3 ثماني النواة، النواة الأقوى من نوع Cortex X4 بتردد 3.0 جيجا هيرتز، دقة تصنيع المعالج 4 نانومتر، والمعالج الرسومي Adreno 750
نظام التشغيلHyperOS مبني على Android 14
سعة التخزين– 256 جيجابايت مع 12 جيجابايت رام
الرامات– 512 جيجابايت مع 16 جيجابايت رام
نوع الرام والذاكرةLPDDR5x للرام، و UFS 4.0 للذاكرة

مميزات هاتف Xiaomi Civi 4 Pro

المواصفات هاتف Xiaomi Civi 4 Pro
الكاميرا الأمامية الرئيسيةبدقة 32 ميجابكسل، بفتحة عدسة F/2.0
الكاميرا الأمامية الثانويةبدقة 32 ميجابكسل، بفتحة عدسة F/2.4، Ultra Wide للتصوير بزاوية واسعة
دعم تصوير الفيديوبجودة 2160p@30fps، مع دعم المثبت الإلكتروني
الكاميرا الخلفية الرئيسيةبدقة 50 ميجابكسل، بفتحة عدسة F/1.6، مع مستشعر OV50K ومثبت بصري
الكاميرا الخلفية الثانويةبدقة 50 ميجابكسل، بفتحة عدسة F/2.0، Telephoto للتقريب بدون فُقدان تفاصيل
الكاميرا الخلفية الأخيرةبدقة 12 ميجابكسل، بفتحة عدسة F/2.2، Ultra Wide للتصوير بزاوية واسعة
دعم تصوير الفيديوبجودة 2160p@60fps، مع دعم إنتاج فيديوهات HDR10+ ودعم المثبت الإلكتروني في جميع العدسات
سماعات الهاتف الخارجيةStereo
دعم منفذ السماعات الـ3.5 ملمغير مدعوم
خاصية NFCمدعومة
مستشعر IR Blasterمدعوم
بصمة الإصبعموجودة أسفل الشاشة
الفتح عن طريق التعرف على الوجهمدعوم
سعة البطارية4700 مللي أمبير، مع دعم الشحن السريع بقدرة 67 واط، والشحن عبر USB Type C
الألوان المتاحةالأسود، البنفسجي، الأزرق، والأخضر

سعر هاتف Xiaomi Civi 4 Pro

تم تحديد سعر هاتف Xiaomi Civi 4 Pro بالكامل في السوق الصيني حيث يبلغ سعر النسخة ذات سعة التخزين 256 جيجابايت مع 12 جيجابايت من الذاكرة العشوائية حوالي 415 دولار أمريكي، بينما يصل سعر النسخة ذات سعة التخزين 512 جيجابايت مع 12 جيجابايت من الذاكرة العشوائية إلى حوالي 460 دولار أمريكي.

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صورة Salman Salmanمنذ ساعة واحدة
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Salman

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