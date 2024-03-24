ما هي خريطة جاتا 6 فايس سيتي المتوسعة الجديدة؟ || الإعلان الثاني للعبة GTA 6 الآن على روكستــــــار

خريطة جاتا 6 فايس سيتي المتوسعة التي توضح لعبة جاتا 6، حيث يمكن للاعبين الاستعانة بها عند محاولة إتمام مهام اللعبة، وحصدت لعبة جاتا في كافة التحديثات على ملايين الاعجابات والمشاهدات من قبل محبي الألعاب الإلكترونية، وحرصت الشركة على إجراء تطويرات مميزة في اللعبة لجذب المزيد من اللاعبين من أجل لعبها وتحقق ذلك من العروض والتغريدات التي تخص اللعبة وتعتبر بمثابة تشويق للاعبين.

خريطة جاتا 6 فايس سيتي المتوسعة

حققت العاب جاتا الملايين من الاعجابات عن الكثير من الألعاب الإلكترونية الأخرى، وتكون تفاصيل خريطة جاتا كما يلي:

يوجد تكرار في المدن الخيالية بالإضافة إلى العوالم المصغرة الحية.

هناك شاطئ رملي حجمه كبير.

مركز التسوق يكون كبير.

المنطقة الصناعية تكون خارج المدينة.

البحيرة في اللعبة تكون كبيرة.

خريطة جاتا 6 فايس سيتي

تعددت المهام الجديدة في لعبة جاتا 6 وحرصت الشركة على تزويد هذه المهام حتى يشعر اللاعبين بالمتعة والاثارة وتكون خريطة جاتا 6 فايس سيتي كما يلي: