المحفظة هتتملي من القبض..  موعد صرف رواتب المتقاعدين في العراق لشهر أبريل 2024 بالزيادة الجديدة

بدأ البحث من قبل العديد من المواطنين العراقيين عن معرفة موعد صرف رواتب المتقاعدين لشهر أبريل هذا العام، حيث إن هذه الرواتب تكون محددة لعدد معين من المواطنين محدودي الدخل، وفقا لعدد من الضوابط التي وضعتها الحكومة العراقية لغرض مساعدة هؤلاء المواطنين لتعزيز مستوى المعيشة وتنمية احتياجاتهم الأساسية ، فسوف نتعرف معكم في هذا المقال عن موعد الصرف وما هي الشروط التي نصت عليها.

خطوات الاستعلام عن رواتب المتقاعدين في العراق لشهر أبريل 2024

تم تحديد عدد من الخطوات من قبل الحكومة العراقية بهدف تسهيل صرف رواتب المتقاعدين لرفع مستوى معيشة هؤلاء الفئات التي تعاني من صعوبة في تلبية احتياجاتها المعيشية والتي جاءت هذه الخطوات كالآتي:

الذهاب إلى الموقع الرسمي لوزارة المالية العراقية.

ثم الضغط على مربع المتقاعدين بعدها عليك بتعبئة البيانات الشخصية اللازمة.

ثم الضغط على مربع الاستعلام عن الرواتب.

ما هي ضوابط استحقاق رواتب المتقاعدين؟

قامت الحكومة العراقية بتحديد عدد من الضوابط لاستحقاق راتب المتقاعدين والتي جاءت على هذا النحو: