اشتري ووفر وأكسب.. العائد على شهادة البنك الأهلي كام؟ بأعلى عائد في مصر شهادات الادخار للمستقبل من NBE

العائد على شهادة البنك الأهلي كام يعد هو التساؤل الأكثر انتشارًا بين الكثير من المواطنين في مصر، حيث أن البنك الأهلي أحد أهم البنوك المصرية التي تطلق شهادات استثمار جديدة ذات عائد مرتفع يقترب من الـ 30% وذلك لمدة ثلاثة سنوات وقد ينخفض العائد في كل من العام الثاني والثالث ليصل إلى 25% وحتى 20% على التوالي وذلك في حالة صرف العائد بشكل دوري ومختلف، وفيما يلي سوف نتعرف معكم على المزيد من التفاصيل حول قيمة شهادة البنك الأهلي الأخيرة.

العائد على شهادة البنك الأهلي كام

مؤخرًا قام البنك الاهلي المصري بطرح شهادات بفائدة متناقصة لمدة ثلاثة سنوات وذلك بسعر سنوي 30% في حاله السنة الأولى وعائد سنوي 25% للسنة الثانية وكذلك العائد السنوي في السنة الثالثة يكون 20% وهذا العائد يصرف سنويا، وقد جاء ذلك عقب القرار الصادر من لجنة السياسات النقدية لدى البنك المركزي المصري بشأن رفع سعر العائد من الاقتراض والإيداع لليلة واحدة، كذلك رفع سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بحوالي 600 نقطة أساس ليصبح 27.25% وكذلك 28.25 وأيضاً 27.75% وذلك على التوالي، كما من المقرر أن يتم رفع السعر الخاص الائتمان والخصم بنسبة 600 نقطة أساس ليكون 27.75%.

عائد الشهادات البلاتينية من البنك الأهلي المصري

كان قد قرر البنك الأهلي المصري تعديل السعر الخاص بالشهادات البلاتينية المتناقصة لمدة ثلاثة سنوات ذات الصرف الدوري شهريا ليصبح بشكل سنوي بقيمة 26% في السنة الأولى وبسعر 22% للعام الثاني و 18% للعام الثالث وذلك لكافة الإصدارات الجديدة بعد تاريخ 6 مارس 2024، كذلك تقرر أن يتم تعديل السعر الخاص بالشهادة البلاتينية لمدة ثلاثة سنوات بعائد ثابت لتكون 21.5% بشكل ثانوي للإصدار الجديد بدءًا من 6 مارس 2024 بدلا من السابق، حيث كانت بسعر 19% ذات الصرف الشهري للعائد، كما قرر البنك الاهلي المصري استمرار إطلاق الشهادات البلاتينية لمدة عام وذلك بعائد سنوي 27% ويتم صرفها في نهاية المدة بقيمة 23.5%.