 “فرصة ذهبية”.. بنك CIB يفتح أبواب التوظيف لاستقطاب مواهب جديدة

أعلن البنك التجاري الدولي (CIB)، أحد أبرز المؤسسات المالية في البلاد، عن توافر فرص عمل جديدة وحاجته الماسة لتعزيز فريقه بكفاءات جديدة تحمل لقب GROWTH BANKER، هذا الإعلان يمثل فرصة ذهبية للخبراء والمهنيين الراغبين في اكتساب خبرة غنية والعمل ضمن بيئة ديناميكية ومحفزة تعنى بالنمو والتطوير المستمر، يأتي هذا التوجه كجزء من استراتيجية البنك للتوسع والنمو، مؤكدًا على التزامه بتوفير أفضل الفرص للمواهب المتميزة التي تسعى لترك بصمة إيجابية في القطاع المالي.

وظائف بنك CIB مصر 2024

البنك التجاري الدولي (CIB) في مصر يعلن عن بدء حملة توظيف مكثفة، مستهدفًا جذب المهنيين المتميزين لشغل وظيفة “GROWTH BANKER” ضمن فريقه الطموح.

المهام والمسؤوليات الرئيسية

إعلام عملاء الأعمال بتفاصيل منتجات/خدمات البنك. العمل على بلوغ الأهداف المحددة من خلال بناء علاقات متينة مع العملاء الحاليين والجدد. التعامل مع كافة العمليات المتعلقة بفتح حسابات الشركات. ضمان تقديم تجربة خدمة متميزة في كل تفاعل مع العملاء. تعظيم اختراق العملاء وزيادة حصة المحفظة من خلال المبيعات المباشرة. العمل على زيادة قاعدة عملاء البنك وفقًا للمعايير المحددة. استقبال ومعالجة طلبات العملاء المختلفة بكفاءة. العمل على متابعة والرد على استفسارات المبيعات لضمان رضا العملاء. التعامل بفاعلية مع شكاوى العملاء وتوجيهها إلى الجهات المختصة.

أساسيات التقارير والاتصالات في مجال المبيعات المصرفية

داخل الفريق المصرفي، يمثل الاتصال والتقارير جزءاً لا يتجزأ من عملية المبيعات، مؤكدًا على أهمية الشفافية والفعالية في تحقيق الأهداف.

إعداد تقرير المبيعات اليومي (DSR) يشمل التقرير كافة أنشطة المبيعات وتقارير الاتصال.

يتم مشاركته مع المشرف ورئيس الفرع لمراقبة وتقييم أداء المبيعات مقابل الميزانية المحددة.

يُستخدم للتخطيط للخطوات المقبلة واستراتيجيات التعديل اللازمة عند الضرورة. تعزيز القنوات البديلة للعملاء يهدف إلى تقليل الضغط وحركة المرور داخل الفروع البنكية.

يدعم هذا النهج استراتيجية البنك نحو التحول الرقمي، مما يسهم في تعزيز تجربة العملاء وزيادة الكفاءة. الإبلاغ عن المخاطر وملاحظات العملاء يتم الإبلاغ عن أي عمليات احتيالية أو مخاطر محتملة للمشرف المباشر.

يتم تقديم ملاحظات العملاء بشكل منتظم للمساهمة في تحسين الخدمات والمنتجات.

يساعد هذا النهج في الحفاظ على مستوى عالٍ من السيطرة والأمان ضمن العمليات المصرفية.

المؤهلات والخبرات المطلوبة

في ظل سعي البنك التجاري الدولي (CIB) لتوسيع فريقه واستقطاب أفضل الكفاءات، يحدد البنك مجموعة من المؤهلات والخبرات الأساسية للمرشحين لوظيفة “GROWTH BANKER”.

درجة البكالوريوس في التجارة، إدارة الأعمال، المحاسبة أو مجالات ذات صلة. الحد الأدنى من الخبرة المطلوبة هو 0 إلى 1 سنة، مما يوفر فرصة للخريجين الجدد للانضمام إلى فريق العمل. إجادة اللغة الإنجليزية والعربية تحدثاً وكتابةً، لتمكين التواصل الفعال مع العملاء وضمن الفريق. القدرة على استخدام برامج الكمبيوتر الأساسية مثل Microsoft Office، والإنترنت، والبريد الإلكتروني بكفاءة.

رابط التقديم على وظائف البنك التجاري الدولي CIB مصر

للتقديم على وظائف البنك التجاري الدولي CIB مصر لعام 2024، يمكنك زيارة الموقع الرسمي للبنك والبحث عن صفحة التوظيف أو الفرص الوظيفية.