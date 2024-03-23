شوفي النهاردة بكام.. أسعار الدواجن اليوم السبت 23 مارس 2024 في البورصة والمحلات || بكام كرتونة البيض
شهدت أسعار الدواجن اليوم السبت 23 مارس 2024 انخفاض غير كبير وفقاً للتعاملات الأخيرة في بورصة الدواجن والسوق المحلي، حيث أصبح هناك اهتمام ملحوظ بسعر الفراخ بعد الارتفاع الذي سجلته أسعار اللحوم، كما أن الدواجن تعتبر من أكثر أنواع البروتين استهلاكاً، حيث تدخل في عدة أكلات مختلفة، ولذا أصبح الاعتماد بشكل أكبر على الدواجن ولذلك لانخفاض سعرها نسبياً، وبالنسبة إلى أسعار كارتون البيض فقد ثبتت على نفس سعر اليوم السابق.
أسعار الدواجن اليوم
أوضحت المعاملات مؤخراً داخل بورصة الدواجن ومحلات التجار، الانخفاض الذي حققته أسعار الدواجن اليوم عن سعر يوم الأمس الجمعة، وجاءت الأسعار منخفضة بقدر ما يصل إلى 2 جنية في جميع أنواع الدواجن سواء الفراخ البيضاء أو الفراخ البلدي والفراخ الساسو، ولكن قد يعلو السعر في المحلات التجارية عن سعر البورصة بمقدار طفيف يتراوح ما بين 5 وحتى 10 جنية.
سعر الدواجن اليوم السبت
جاء سعر الدواجن كما هو آت:
- سجل سعر الفراخ البيضاء في البورصة نحو حوالي 93 جنية، وفي المحلات التجارية 100 جنيه.
- أما سعر الفراخ البلدي فقد كان داخل البورصة 115 جنية، وللمستهلك 120 جنية.
- سعر الدواجن الساسو انخفض إلى 110 في بورصة الدواجن، وإلى المستهلك تباع بسعر 115 جنية.
- وصل سعر الفراخ البيضاء الأمهات إلى 85 جنية لدى البورصة، ولدى التاجر هو 90 جنية.
- سعر كرتونة البيض الأبيض هي 155 جنية للمستهلك، وفي البورصة 150 جنية.
- بالنسبة إلى سعر كارتونة البيض الأحمر فقد كان 155 عند التاجر، و150 في البورصة.
- أخيراً سعر كارتونة البيض البلدي، وهو 160 في البورصة و165 جنية للمستهلك…