شوفي النهاردة بكام.. أسعار الدواجن اليوم السبت 23 مارس 2024 في البورصة والمحلات || بكام كرتونة البيض

شهدت أسعار الدواجن اليوم السبت 23 مارس 2024 انخفاض غير كبير وفقاً للتعاملات الأخيرة في بورصة الدواجن والسوق المحلي، حيث أصبح هناك اهتمام ملحوظ بسعر الفراخ بعد الارتفاع الذي سجلته أسعار اللحوم، كما أن الدواجن تعتبر من أكثر أنواع البروتين استهلاكاً، حيث تدخل في عدة أكلات مختلفة، ولذا أصبح الاعتماد بشكل أكبر على الدواجن ولذلك لانخفاض سعرها نسبياً، وبالنسبة إلى أسعار كارتون البيض فقد ثبتت على نفس سعر اليوم السابق.

أسعار الدواجن اليوم

أوضحت المعاملات مؤخراً داخل بورصة الدواجن ومحلات التجار، الانخفاض الذي حققته أسعار الدواجن اليوم عن سعر يوم الأمس الجمعة، وجاءت الأسعار منخفضة بقدر ما يصل إلى 2 جنية في جميع أنواع الدواجن سواء الفراخ البيضاء أو الفراخ البلدي والفراخ الساسو، ولكن قد يعلو السعر في المحلات التجارية عن سعر البورصة بمقدار طفيف يتراوح ما بين 5 وحتى 10 جنية.

سعر الدواجن اليوم السبت

جاء سعر الدواجن كما هو آت: