اتفرج ببلاش.. موعد مباراة الأهلي القادمة 2023-2024 أمام سيمبا التنزاني في دوري الأبطال وجميع القنوات الناقلة بجودة hd

طبقا لقرارات المدير الفني “السويسري مارسيل كولر”، عن موعد مباراة الأهلي القادمة 2024/2023، اليوم السبت يواصل فريق الأهلي الراحة السلبية بعد الانتهاء من التدريبات التي استمرت ثلاثة أيام عقب مباراة البنك الأهلي الأخيرة في الدوري التي خسرها 3-4، وبعدها يخوض الفريق على راحة لمدة سبعة أيام التي استهلت من يوم السبت الماضي الموافق 16 مارس 2024، من خلال مقالنا الإخباري البديل الموعد الرسمي للمباراة.

موعد مباراة الأهلي القادمة 2023-2024

من المقرر أن يتحرك منتخب النادي الاهلي إلى تنزانيا يوم الأربعاء الموافق 27 مارس الجاري إلى دولة تنزانيا لمنافسه منتخب سيمبا يوم الجمعة الموافق 29 مارس الجاري على أرض ملعب بنجامين مكابا عاصمة تنزانيا دار السلام، في دور الثمانية لمباريات بطولة دوري أبطال أفريقيا، وهذا طبقا لقرارات الجهاز الفني للأهلي، بقيادة مارسيل كولر، حيث تقام المباراة في الساعة 8:00 مساء يوم الجمعة بتوقيت القاهرة.

مواجهات الأهلي وسيمبا التنزاني

التقى منتخب الأهلي وسيمبا التنزاني في ثماني مواجهات سابقة، فاز سيمبا في ثلاثة لقاءات، وفاز منتخب الأهلي “المارد الأحمر” بثلاثة لقاءات أخرى، بينما تعادل المنتخبين مرة بنتيجة 1/1 ومرة بنتيجة 2/2، وسجل المارد الأحمر اثنان عشرة أهداف وتلقت شباكه سبعة أهداف.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي أمام سيمبا التنزاني

من أبرز القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ومنتخب سيمبا التنزاني قناة بي أن سبورت المفتوحة، ويمكن مشاهدة كافة مباريات الأهلي في مجموعة دوري أبطال أفريقيا 2024، والتي تتمثل في التردد التالي:

تردد قناة bein sports 2024 المفتوحة على نايل سات