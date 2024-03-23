رابط معرفة أرقام جلوس الثانوية اليمن 2024 وخطوات الاستعلام وموعد الاختبارات

نقدم لكم رابط معرفة أرقام جلوس الثانوية اليمن 2024 وخطوات استخراج رَقْم الجلوس إلكترونيًا من موقع الإدارة العامة للاختبارات التابعة لوزارة التعليم اليمنية، حيث يستعد الطلاب والطالبات خلال المرحلة المقبلة لدخول الاختبارات النهائية سواء للثانوية العامة أو للصف التاسع، خاصة بعد تحديد الوزارة موعد الامتحانات يتزايد البحث على معرفة رَقْم الجلوس من أجل دخول الامتحانات، حيث دون معرفة الرَّقْم لم يستطع الطالب دخول الاختبارات، لهذا أعدت الوزارة آلية إلكترونية يمكنك من خلال الحصول على رَقَم الجلوس بكل سهوله ويسر.

رابط معرفة أرقام جلوس الثانوية اليمن 2024

كشفت وزارة التعليم اليمنية آلية الاطّلاع على أرقام الجلوس الثانوي وأيضا أرقام جلوس التاسع للعام الدراسي 2024- 1445، وتضم هذه الآلية الجديدة لمعرفة أرقام الجلوس الخطوات التالية:

الخطوة الأولي التوجه إلى موقع الإدارة العامة للاختبارات.

الضغط على القائمة التي تجدها في الجانب الأيمن.

النقر على زر (رقم الجلوس).

اختر (تاسع أو ثانوي).

سجل الان أسمك.

اضغط على (البحث عن رقم الجلوس).

موعد اختبارات الثانوية العامة اليمن 2024

أعلنت وزارة التعليم اليمنية مواعيد امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2024 والمقرر له يوم الثاني والعشرين من شهر يونيو 2024، وأكدت الوزارة على أهمية حصول الطلبة والطالبات على أرقام الجلوس من موقع الإدارة العامة للاختبارات قبل الدخول إلى الامتحانات، حيث تضم جدول امتحان الثانوية العامة اليمن كما هو معتاد في السنوات الماضية، أن يبدأ الطلبة في الاختبارات بمادة القران الكريم كما في جدول العام الماضي كالتالي:

اليوم الأول بمادة (القران الكريم).

التربية الإسلامية.

اللغة العربية.

الفيزياء.

اللغة الإنجليزية.

الجبر والهندسة.

التفاضل والتكامل.

الكيمياء.

الأحياء.

على أن يكون زمن كل اختبار لكل مادة 3 ساعات، ويبدأ الاختبار من الساعة الثامنة والنصف وحتي الحادية عشرة والنصف.