اقتصاد
الذهب يواصل الإنخفاض.. تعرف على سعر الذهب اليوم السبت 23 مارس في مصر
أسعار الذهب اليوم السبت الموافق 23 من شهر مارس لعام 2024 تشهد انخفاضا، ويأتي ذلك نتيجة استقرار سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري في البنوك والسوق الموازي، وانخفاض سعر أوقية الذهب في البورصات العالمية، ونستعرض معكم اليوم خلال موقعنا الإخباري المميز آخر تحديث لسعر الذهب بمختلفي أعيرته في السوق، وهل الوقت مناسب لشراء أم لا؟
سعر الذهب اليوم السبت 23 مارس في مصر
|سعر الذهب عيار 24 اليوم في مصر
|سعر الذهب عيار 21 اليوم في مصر
|سعر الذهب عيار 18 اليوم في مصر
|سعر الذهب عيار 14 اليوم في مصر
|سعر جنيه الذهب عيار 21 في مصر
|سعر أوقية الذهب في البورصات العالمية
هل الوقت مناسب للشراء
من وجهة نظري أن الوقت ليس مناسب للشراء والأفضل الإستثمار في الشهادات البنكية أفضل، ولكن إذا أردت الشراء فعليك اختيار تاجر أمين حسن السمعة، وعليك اختيار المشغولات الذهبية التي لا تتميز بنقش كبير حتى لا يضاف إليها سعر المصنعية بثمن كبير.