وزارة التموين.. تعلن إجازة عيد الفطر للمطاحن وأهم تعديلات في صرف العيش خلال العطلة

في تحرك مفاجئ استعدادًا لعيد الفطر المبارك 2024، أصدر الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، قرارًا بمنح المطاحن التموينية العامة والخاصة إجازة لمدة ثلاثة أيام متتالية تشمل الـ9 والـ10 والـ11 من أبريل، هذا القرار يأتي في إطار التحضيرات للعيد ويشترط على المطاحن الراغبة في الاستمرار بالعمل خلال هذه الفترة إبلاغ مديرية التموين المعنية، لاتخاذ الإجراءات اللازمة وضمان استمرارية توفير الخبز للمواطنين.

إجراءات التموين لتنظيم صرف الخبز خلال عيد الفطر 2024

في إطار التحضيرات لعيد الفطر المبارك 2024، تبنت الإدارة العامة للتموين والتجارة الداخلية بالتعاون مع شركة تطبيقات الكروت الذكية (سمارت) نظامًا محكمًا لضمان استمرارية توفير الخبز للمواطنين، مع الأخذ بعين الاعتبار الإجازات الممنوحة للمخابز خلال الفترة المذكورة. الخطوات المتخذة تشمل:

شركة سمارت ترسل ملفات إكسيل إلكترونيًا تحتوي بيانات جميع المخابز لكل مديرية تموينية عبر البريد الإلكتروني.

تقوم مديريات التموين بتحديد أيام الإجازات المخطط منحها للمخابز المذكورة في الملف، وتحديدًا في أيام 9، 10، و11 إبريل 2024.

بعد تحديد أيام الإجازات، تعيد المديريات إرسال الملف إلكترونيًا إلى شركة سمارت والوزارة متضمنًا بيانات المخابز الممنوحة إجازات فقط.

تصرف حصص الأقماح للأيام 9، 10، و11 إبريل مقدمًا للمطاحن المذكورة، بناءً على متوسط المطحون المقرر لها.

تنظيم صرف الدقيق للمخابز خلال عيد الفطر

في ضوء استعدادات عيد الفطر المبارك لعام 2024، أعلنت شركة تطبيقات الكروت الذكية (سمارت) عن خطة محكمة لتنظيم صرف الدقيق للمخابز خلال الفترة من 6 إلى 8 أبريل، تمهيدًا للإجازة المقررة في الأيام التالية.