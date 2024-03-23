ودعو التعريفة القديمة .. ارتفاع أسعار أجرة المواصلات في المحافظات بعد زيادة أسعار الوقود

في ظل ما تشهده البلاد من غلاء الأسعار فقد تصدر أسعار البنزين اليوم اهتمام كبير بعد إعلان لجنة تسعير المواد البترولية لرفع أسعار البنزين جنيها واحداً لأنواع السولار والبنزين مما أدى بالطبع إلى تحريك أسعار السولار وارتفاع تعريفة ركوب المواصلات، خاصة أن كثير من سيارات السرفيس تعمل بالسولار، ومن خلال هذا السياق سنتعرف على أسعار أجرة المواصلات في 5محافظات بعد زيادة أسعار البنزين.

زيادة تعريفة الركوب في محافظتي بورسعيد والغربية والفيوم

تزامنا مع اليوم الموافق الجمعة لعام ٢٠٢٤ فقد أعلنت محافظة بورسعيد، عن زيادة تعريفة الركوب الجديدة بين بورسعيد والمحافظات الأخرى بعد قرار لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية وزيادة سعر البنزين جنيها واحداً وذلك وفقًا لقرار اللجنة، وفي مدينة الغربية حيث تقرر رفع أسعار البنزين جنيهًا واحدًا، وبذلك يصبح قيمة لتر بنزين 80 بعد الزيادة 11 جنيهًا، وسعر اللتر بنزين 92 أصبح بعد الزيادة 12.50 جنيهًا، وقد أصبح ارتفع سعر لتر بنزين 95 ليصبح ١٣.٥ جنيهًا.

اسعار أجرة المواصلات في محافظة بني سويف ومطروح

أعلن اليوم الدكتور محمد هاني غنيم محافظ مدينة بني سويف أن تعريفة الركوب الجديدة فقد تقرر زيادتها بنسبة 10% بالنسبة لسعر التعريفة السابقة لسيارات الأجرة التي تستخدم البنزين، وزيادة ١٥% للسيارات التي تستخدم السولار، في نفس التوقيت الذي أعلن فيه اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، قرارا بزيادة تعريفة الركوب الحالية لسيارات النقل الجماعي والسرفيس بنسبة 15%، وذلك لخطوط السرفيس الداخلي بالإضافة إلى زيادة تسعيرة أجرة التاكسي بنسبة 10% بعد زيادة أسعار البنزين.