Realme 12X… هاتف يُغير قواعد اللعبة في عالم الهواتف الذكية بمواصفات عالمية!

أطلقت شركة ريلمي هاتف جديد من هواتف 5G وكشفت عن مواصفاته فهو يحتوي على معالج جبار ويمتلك عدد رامات ضخمة، ومن المتوقع أن ينافس بشكل واسع في الأسواق العالمية، بجانب شكله المميز وسعره المعتدل وهو متوفر للبيع في معظم الدول تقريباً خاصةً الصين.

مميزات هاتف Realme 12X

ينفرد هاتف Realme 12X بعدة مواصفات تجعله متميز عن غيره وتتمثل مزاياه في:

الجهاز مزود بإعداد كاميرا مزدوجة (رئيسية بدقة 50 ميجا بكسل+ كاميرا مصاحبة بدقة 2 ميجا بكسل)+ كاميرا أمامية لصور السيلفي ومكالمات الفيديو.

يحتوي الهاتف على بطارية سعتها 5000 مللي أمبير في الساعة مما يكون قادر على الشحن بقدرة 15 وات.

يتميز بواجهة Realme UI 5.0 حيث يعمل بنظام تشغيل Android 14.

يشتمل الهاتف على منفذ USB-C في الجزء السفلي، بالإضافة إلى الماسح الضوئي لبصمة الشاشة بالأسفل.

يتمتع الجهاز بالحماية ضد رذاذ الماء (IP54) ومكبرات صوت استريو إلى جانب مقبس صوت 3.5 ملم.

مواصفات وسعر هاتف Realme 12X

كشفت شركة ريلمي عن مواصفات هاتف Realme 12X وهو من فئة هواتف 5G وذكرت التالي:

اسم الهاتف Realme 12X نوع الشاشة IPS LCD حجم الشاشة 6.67 بوصة معدل التحديث 120 هيرتز دقة الشاشة 1080× 2400 بكسل عدد الكاميرات 2 كاميرا سعة التخزين 256 أو 512 جيجابايت نوع المعالج ميدياتك Dimensity +6100 السعر 194 دولار ويعادل 9000 جنيه مصري السطوع 625 شمعة في المتر المربع سعة الذاكرة العشوائية 12 جيجابايت

مع Realme 12X، أثبتت Realme مرة أخرى أنها تُقدم أفضل قيمة مقابل المال في عالم الهواتف الذكية، فبفضل سعره المُذهل ومواصفاته المميزة، يُنافس Realme 12X أقوى الهواتف في العالم، ويُقدم تجربة استثنائية لا مثيل لها.