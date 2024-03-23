” فرحي اولادك” كيفية إستقبال تردد قناة توم وجيري 2024 Tom & Jerry للاطفال

قناة توم وجيري تعتبر وجهة رائعة لكل من يحبون الأفلام الكرتونية، حيث تقدم محتوى مسلي وممتع للأطفال والشباب على مدار الساعة وبفضل تواجدها على ترددات متعددة، يمكن للمشاهدين الاستمتاع بمحتواها الغني والمتنوع بسهولة،يعود نجاح قناة توم وجيري إلى محتواها الجذاب والمسلي الذي يجذب الأطفال والشباب على حد سواء. تقدم القناة مجموعة متنوعة من الأفلام الكرتونية الشهيرة والمحبوبة، بما في ذلك مغامرات توم وجيري الشهيرة التي تعتبر رمزًا في عالم الرسوم المتحركة.

كيفية إستقبال قناة توم وجيري علي النايل سات

إذا كنت ترغب في استقبال قناة توم وجيري الكرتونية على النايل سات، فهناك مجموعة من الخطوات السهلة التي يمكنك اتباعها لتحقيق ذلك. فلنلقِ نظرة على الخطوات التالية:

قم بتشغيل جهاز الرسيفر الخاص بك واذهب إلى قائمة الإعدادات. قد يكون هناك زر خاص يسمح لك بالوصول إلى هذه القائمة.

بعد الدخول إلى قائمة الإعدادات، ابحث عن خيار التثبيت اليدوي أو البحث اليدوي عن القنوات. ستحتاج إلى الوصول إلى هذا الخيار لإضافة تردد القناة الجديدة.

بمجرد الوصول إلى خيار التثبيت اليدوي، ستحتاج إلى إدخال التردد الجديد الخاص بقناة توم وجيري. يمكنك الحصول على هذا التردد من مصادر موثوقة مثل الموقع الرسمي للقناة أو من المعلومات المتاحة عبر الإنترنت.

بعد إدخال التردد الجديد، ستحتاج أيضًا إلى تحديد القمر الصناعي المناسب الذي ينقل قناة توم وجيري. يمكنك الحصول على معلومات القمر الصناعي من المصدر نفسه الذي حصلت منه على التردد، أو يمكنك البحث عن القمر الصناعي عبر محركات البحث على الإنترنت.

بعد تحديد القمر الصناعي، قم بإدخال جميع البيانات والمعلومات الأخرى المطلوبة مثل الاستقطاب (عمودي أو أفقي) ومعامل التصحيح (Symbol Rate) والترميز (FEC) يمكن العثور على هذه المعلومات أيضًا من مصدر المعلومات الخاص بالتردد.

تردد قناة توم وجيري 2023 نايل سات

التردد: 11354.

معدل الاستقطاب: عمودي.

أما عن معدل الترميز: 27500.

تصحيح الخطأ: 5/6.

جودة القناة: HD.

تردد آخر لقناة توم وجيري على نايل سات