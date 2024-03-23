“دلع طفلك” شاومي تُبهرنا بساعة ذكية جديدة للأطفال! Mitu Kids 7X… كل ما يحتاجه طفلك في ساعة واحدة!

أصدرت شركة شاومي أحدث نسخة للساعات الذكية للأطفال تتألق بنظام تتبع عالي الدقة، بالإضافة إلى سهولة إجراء أي عملية علية من خلال مثل مكالمات الفيديو، كما تحتوي على نظام (GPS) لتحديد الموقع فهي آمنة جداً للأطفال لرؤية موقع الطفل من أي مكان مغلق وإصدار تنبيه لهم.

مواصفات ساعة Mitu Kids 7X

تأتي ساعة شاومي الذكية للأطفال بعدة مواصفات تجعلها الأكثر تميز في الأسواق فهي تملك الآتي:

اسم الساعة Mitu Kids 7X نوع الشاشة IPS TFT حجم الشاشة 1.68بوصة سعة التخزين 4 جيجابايت نوع المعالج Xiao Ai سعة البطارية 950 مللي أمبير عدد الكاميرات كاميرا جانبية بدقة 8 ميجا بكسل+ كاميرا أمامية بدقة 5 ميجا بكسل

مميزات ساعة Mitu Kids 7X

تمتاز ساعة شاومي للأطفال بعدة مزايا تجعلها أفضل خيار في الأسواق ومن أهم مميزاتها ما يلي: