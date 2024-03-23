هتقبض الزيادة خلااااص..موعد معاشات شهر إبريل لعام 2024 في ماكنة ATM

موعد معاشات شهر إبريل لعام 2024 الذي حددته وزارة التضامن الاجتماعي في جمهورية مصر العربية، حيث تحرص الوزارة على توضيح موعد صرف المعاش شهريًا كما أن معاش شهر إبريل سوف يصرف للمواطنين بزيادة قدره 15% من مبلغ المعاش وجاءت هذه الزيادة بعد قرار رئيس الجمهورية، بالإضافة إلى أنها بمثابة دعم للمواطنين في ظل ظروف زيادة الأسعار.

موعد معاشات شهر إبريل

يبحث المواطنين عن ميعاد صرف معاش أبريل بعد الزيادة التي من المقرر صرفها إضافة إلى مبلغ المعاش، وتكون تفاصيل الزيادة كما يلي:

الزيادة نحو 15% من مبلغ المعاش.

الصرف سوف يبدأ من 1 أبريل 2024.

تحصل الشريحة الأولى على مبلغ قدره 1495 جنيهًا مصريًا بعد الزيادة.

أما الشريحة الثانية بعد الزيادة تحصل على 1725 جنيهًا مصريًا.

الشريحة الثالثة بعد الزيادة يكون مبلغ المعاش 1840 جنيهًا مصريًا.

يصل معاش الفئة العمرية الرابعة بعد الزيادة إلى 2300 جنيهًا مصريًا.

قيمة زيادة معاشات شهر إبريل

أوضحت وزارة التضامن الاجتماعي الزيادة في معاشات أبريل، وهذه الزيادة يستفاد منها حوالي 11 مليون مواطن ويكون المعاش بعد الزيادة كما يلي: