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نصيب الفرد من الزيت والسكر.. هذه أسعار السلع التموينية لشهر أبريل 2024
أسعار السلع التموينية لشهر أبريل 2024
الكثير من الأشخاص يتساءلون عن نصيب الفرد من السلع التموينية الأساسية وخصوصًا الزيت والسكر والأرز ونظرًا لأن التموين يسهل عدد كبير من الأشخاص على الحصول على السلع الأساسية بأسعار مناسبة يتساءل الجميع بشكل مستمر عن الأسعار السلع التموينية الأساسية حتى يتمكنوا من شراء الحصة الخاصة بكل شهر، وازدادت عمليات البحث في الفترة الأخيرة عن التمويل الخاص بشهر فبراير.
نصيب الفرد من السلع التموينية
قامت الحكومة بتحديد نصيب كل فرد موجود في الأسرة من التموين حتى يتم تنظيم عملية صرف الحصص التموينية لكل أسرة وأيضًا تختلف الحصة من أسرة لأخرى بناءً على ظروف كل أسرة والدخل الخاص بها وعدد أفراد الأسرة أيضا وتم تقدير حصة كل فرد في السلع التموينية كالتالي:
- السكر: كيلو جرام للفرد الواحد، وبحد أقصى 8 كيلو جرام للبطاقة.
- الأرز:2 كيلو جرام للفرد، بحد أقصى 8 كيلو جرام للبطاقة.
- الزيت: عبوة 800 مل للفرد، وبحد أقصى 4 عبوات للبطاقة.
- الدقيق: كيلو جرام للفرد الواحد، وبحد أقصى 4 كيلو جرام للبطاقة.
- المكرونة:800 جرام للفرد ويكون بحد أقصى 3.2 كيلو جرام للبطاقة.
- الشاي:100 جرام للفرد الواحد، بحد أقصى 400 جرام للبطاقة.
- العدس: كيلو جرام للفرد، ويكون بحد أقصى 4 كيلو جرام للبطاقة.
- الفول: كيلو جرام للفرد، وبحد أقصى 4 كيلو جرام للبطاقة.
- السمن:500 جرام للفرد، وبحد أقصى 2 كيلو جرام للبطاقة.
أسعار السلع التموينية لشهر أبريل 2024
قامت الحكومة بالإعلان عن أسعار السلع التموينية كالتالي:
- كيلو السكر ب 12.60 جنيه.
- سعر الزيت الخليط بوزن 800 مللي ب 30 جنيه.
- كيلو الأرز المعبأ ب 12.60 جنيه.
- كيس مكرونة بوزن 800 جم 13 جنيهًا.
- كيس مكرونة بوزن 400 جم ب 6.50 جنيه.
- كيس عدس مجروش بوزن 500 جرام ب 21 جنيه.
- كيلو دقيق معبأ بسعر 18 جنيه.
- سعر الشاي الناعم 40 جرام ب 5 جنيهات.
- مربى أنواع بوزن 350 جرام سجلت 16 جنيه.