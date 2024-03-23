“بشرى سارة لمحبي السيارات” شركة جيتور تقدم تخفيض يصل لـ 95 ألف جنيه في مصر!

في إطار تطورات سوق السيارات في مصر، شهدت السوق المصري مؤخرا إطلاقا ملحوظا لسيارة X70 موديل 2024 من قبل شركة جيتور الصينية، والتي تعتبر أحدث إضافة لخط منتجاتها، وتميزت هذه السيارة بتخفيضات في السعر رسمية شملت جميع الفئات المقدمة محليا، مما أثر بالإيجاب على جاذبيتها في السوق المصري.

تفاصيل أسعار سيارة X70 بعد التخفيض

أولا سعر الفئة الأولى: بعد التخفيض، أصبح سعرها يبلغ 1,184,000 جنيه بدلا من السعر الأصلي الذي كان 1,259,000 جنيه.

ثانيا سعر الفئة الثانية: وفيما يخص الفئة الثانية، شهدت تخفيضا أكبر حيث انخفضت الأسعار إلى 1,254,000 جنيه بدلا من السعر السابق الذي كان يبلغ 1,349,000 جنيه.

القدرات الفنية لسيارة X70

تأتي سيارة X70 موديل 2024 بمحرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر، بسعة 1500 CC، مما يمنحها القدرة على تحقيق سرعة قصوى تصل إلى 180 كيلومتر في الساعة.

كما يتميز محرك السيارة بقوة إجمالية تصل إلى 156 حصانا و230 نيوتن متر من العزم الأقصى للدوران، بالإضافة إلى ناقل سرعات automatic.

أبعاد سيارة X70

الطول الكلي للسيارة: يبلغ 4749 مم، مما يمنحها مظهرا ثابتا وجذابا على الطريق.

العرض الكلي للسيارة: بقيمة 1900 مم، وهذا يضمن استقرار السيارة وثباتها أثناء القيادة.

الارتفاع الكلي للسيارة: يبلغ 1720 مم، مما يضفي عليها مظهرا رياضيا وعصريا.

طول قاعدة العجلات: من ناحية أخرى، يبلغ طول قاعدة العجلات 2720 مم، وهذا يساهم في توفير مساحة داخلية واسعة وراحة للركاب.

بهذه التفاصيل الشاملة والتحسينات الجذابة في السعر، تظل سيارة X70 موديل 2024 من جيتور الاختيار الأمثل للراغبين في اقتناء سيارة تمتلك أداءا ممتازا وتقنيات حديثة، مع الأخذ في الاعتبار توفير المال الذي تمنحه التخفيضات الأخيرة.