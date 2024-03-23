الليالي الوترية وليلة القدر: عبادات عظيمة وفرصة لِما هو أعظم!

تعتبر العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك فترة مميزة ومباركة، حيث تتوافر فيها فرصة لزيادة العبادات والقربات، وتحقيق التقوى والتوبة، إنها فترة تشحن القلوب بالروحانية وتهيئ النفوس لاستقبال ليلة القدر المباركة، التي يفوز فيها المؤمنون بمغفرة الله ورحمته وفوزا عظيما.

الليالي الوترية في العشر الأواخر

ليلة 21 رمضان: هي من مغرب يوم السبت 30-3-2024م إلى فجر يوم الأحد 31-3-2024م.

ليلة 23 رمضان: وقتها من مغرب يوم الاثنين 1-4-2024م الى فجر يوم الثلاثاء 2-4-2024م.

ليلة 25 رمضان: بداية تلك الليلة من مغرب يوم الأربعاء 3-4-2024م والنهاية تكون بفجر يوم الخميس 4-4-2024م.

ليلة 27 رمضان: موعدها من مغرب يوم الجمعة 5-4-2024 ونهايتها بفجر يوم السبت 6-4-2024م.

ليلة 29 رمضان: البداية لتلك الليلة من مغرب يوم الأحد 7-4-2024م والنهاية هي بفجر يوم الاثنين 8-4-2024م.

أعمال العشر الأواخر

استحضار نية قيام العشر الأواخر، والتفكير في أهمية هذه الأيام المباركة وفضلها.

التوبة الصادقة وإعادة الحقوق إلى أصحابها، مع التفكير في الذنوب والخطايا ومحاولة إصلاحها.

التصدق ولو بالقليل، وزيادة العطاء والمساعدة للمحتاجين والفقراء في هذه الأيام المباركة.

الابتعاد عن المشاحنات والخلافات، وبذل الجهد في بناء العلاقات الطيبة وزرع بذور المحبة والتسامح بين الناس.

الإكثار من ذكر الله تعالى والصلاة على النبي المصطفى، مع التركيز على الدعاء والتضرع إلى الله بالخشوع والخضوع.

الإكثار من تلاوة القرآن بتدبر وفهم معانيه، والبحث عن الحكم والعبر من آياته الكريمة.

التهجد في الليل ولو بركعتين، وإظهار الخشوع والخضوع في الصلاة والدعاء.

الإلحاح في الدعاء والتضرع إلى الله بالتوبة والاستغفار، مع الثقة الكاملة بأن الله سيستجيب للدعاء.

الإكثار من قول: “اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعفُ عنا”، مع التفكير في قدرة الله على مغفرة الذنوب.

أهمية العشر الأواخر

يأتي في صدارة أولويات المسلم في هذه الأيام الاقتداء بسيرة النبي محمد -صلى الله عليه وسلم-، الذي كان يجتهد في العبادة ويعظم قيمتها في هذه الفترة المباركة.

يذكر في السنة النبوية أن النبي -صلى الله عليه وسلم- كان يحيي ليله ويوقظ أهله في العشر الأواخر، وهذا يجسد التفاني والاجتهاد في الطاعات والعبادات خلال هذه الفترة المميزة.

وفي رواية أخرى، يشار أن النبي -صلى الله عليه وسلم- كان يجتهد في العشر الأواخر ما لا يجتهد في غيرها، مما يبرز أهمية تكثيف الجهود والمبادرة في القربات والعبادات في هذه الأيام.

لذا ينبغي للمسلم أن يحيي العشر الأواخر من رمضان بروح التفاني والانكباب على الطاعة، من خلال زيادة الصلاة والتسبيح وقراءة القرآن والدعاء والاستغفار.

ففي هذه الأيام المباركة، يتشح القلب بالخشوع والتقوى، وتزدهر الروحانية والتواصل مع الله.

يجب أن يجدد المسلمون عهدهم مع الله، ويبادرون إلى استغلال كل لحظة في العبادة والتقرب إليه.

فالعشر الأواخر من رمضان هي فرصة لتحقيق الثواب والمغفرة، وقدرة على النجاة من النار ودخول الجنة.

فلنستمد قوتنا من سيرة النبي -صلى الله عليه وسلم- في هذه الأيام المباركة، ولنعيشها بروح الانتماء والتفاني في الطاعة، عسى أن يكون لنا نصيب من ليلة القدر، فتكون سبباً في رفعة درجاتنا في الدنيا والآخرة.

فضل العشر الأواخر من رمضان

في هذه الليلة العظيمة، أنزل الله تعالى القرآن الكريم بشكل كامل إلى السماء الدنيا، وهو الكتاب الذي يهدي البشرية إلى الطريق الصواب والخير.

بينما قد تتمحور حياة الإنسان حول العمل والجهد، إلا أن ليلة القدر تأتي بقيمة تفوق ألف شهر من العبادات والطاعات، وهي ليلة مباركة مليئة بالبركات والنعم من الله، تتجلى عظمة ليلة القدر في تنزيل الملائكة والروح على الأرض، حيث يملأ السماء والأرض بالسكينة والسلام والرحمة.

خصائص ليلة القدر

في هذه الليلة، يكون الإنسان محاطا برحمة الله وسكينته، ويكون محميا من شرور الشيطان وأذى الأعداء، فهي ليلة سلام وأمان.

يفصل الله تعالى في هذه الليلة الأمور الحكيمة، ويقدر فيها مصائر الخلق ويحيي الأرزاق والآجال.

يغفر الله في هذه الليلة للعباد ذنوبهم ويتولاهم برحمته ومغفرته، خاصة للذين يقومون بالعبادات والطاعات بإيمان واحتساب.

أعمال ليلة القدر

ينصح بالإكثار من الدعاء والتسبيح في ليلة القدر، والتضرع بصدق وخشوع.

يحث المسلمون على أداء صلاة القيام في ليلة القدر، وتفضيل صلاة ركعتين ركعتين.

كيفية قيام ليلة القدر

يفضل قراءة القرآن والتسبيح والتهليل في هذه الليلة الفضيلة.

ينصح بالتضرع والدعاء بقلب صادق وخاشع.

يجب على المسلمين التوبة والاستعداد الروحي لاستقبال رحمة الله في هذه الليلة المباركة.

ينبغي أن يكون الدعاء خالصا لله وبالإخلاص، ويردد الشخص ادعية الرسول صلى الله عليه وسلم.

من خلال التفاني والاجتهاد في العبادة والدعاء في ليلة القدر، يمكن للمؤمنين تحقيق الرحمة والمغفرة ونيل الثواب العظيم من الله تعالى.

فضائل ليلة القدر