أحصل على نت مجاني.. أكواد نت ببلاش من فودافون 2024 للحصول على 1 جيجا بايت

يبحث الناس عن أكواد نت ببلاش من فودافون 2024، والتي يمكن من خلالها الحصول على عدد من وحدات الإنترنت أو الدقائق بشكل مجاني هو ما أتاحته شركة فودافون في الفترة الأخيرة لعملائها، حيث تم توفير أكواد تعطي هدايا ومميزات مجانية لمستخدمي شريحة فودافون.

أكواد نت ببلاش من فودافون 2024

أتاحت الشركة مجموعة من أكواد نت ببلاش من فودافون 2024 حيث يمكن عن طريقها الاستمتاع بعدد من المزايا المجانية من الرصيد والإنترنت، وتتضمن هذه الأكواد ما يلي:

عند تنزيل تطبيق أنا فودافون لأول مرة يتم إرسال كود يمكن عن طريقه الحصول على ما لا يقل عن واحد جيجا بايت، ويتاح استخدامها على جميع تطبيقات التواصل الاجتماعي وتستمر مدة الهدية حتى 7 أيام من تاريخ تلقيها.

يمكن استخدام الكود * 1400 #، وذلك لتغيير وضع الشريحة من 3G إلى 4G، وسوف يتم الحصول على 1 جيجا بايت.

بعد تبديل نظام الشريحة إلى 4G تتيح الشركة الكود * 4 # للحصول على إنترنت مجاني لتجربة الشبكة في هذا الوضع.

عروض نت مجانية من فودافون 2024

يمكن أيضا الحصول على عروض إنترنت مجاني من خلال استخدام أي من الأكواد التالية: