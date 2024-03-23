“وداعاً للروتين” وصفة الفاصوليا الخضراء بالبطاطس بطعم لا يقاوم وسهولة في التحضير

كم هي رائعة طريقة عمل الفاصوليا الخضراء بالبطاطس، فهي وصفة لذيذة ونباتية وذلك لأنها مزودة بالأعشاب وزيت الزيتون، كما أنها تعد إحدى الوصفات اليونانية الخالية من الغلوتين، ويمكنك إضافة بعض اللحم البقري المطبوخ لجعلها وجبة دسمة.

نصائح هامة عند إعداد طريقة عمل الفاصوليا الخضراء بالبطاطس

يمكنك إضافة الفاصوليا المجمدة على تلك الوصفة.

تستطيعين استخدام صلصة الطماطم الطبيعية أو الطماطم المعصورة المعلبة أيضًا.

قطعي البطاطس بأحجام متساوية حتى تصبح ناضجة بالتساوي.

استخدمي كمية معتدلة من الفاصوليا الخضراء بالبطاطس لتناسب احتياجاتك.

يمكنك تناول تلك الوصفة كما هي إذا كنت لا تحب البروتين، والعكس صحيح يمكنك تزويدها بقطع الدجاج أو اللحوم إذا رغبتِ في ذلك.

طريقة عمل الفاصوليا الخضراء بالبطاطس

طريقة عمل الفاصوليا الخضراء بالبطاطس هي وصفة جانبية رائعة يمكنك إضافتها إلى قائمتك الغذائية، والوقت الإجمالي المستغرق في تحضيرها وطهيها ساعة واحدة تقريبًا.

المكونات

¼ كوب من زيت الزيتون البكر الممتاز.

بصلة صفراء متوسطة ومقطعة.

4 فصوص ثوم مفرومة.

2 ملعقة صغيرة من الأوريغانو المجفف.

¼ كوب ماء ساخن.

½1 كيلو فاصوليا خضراء مقطعة.

نص كيلو من البطاطس المقشرة والمقطعة.

علبة طماطم مقطعة.

2 ملعقة كبيرة من صلصة الطماطم المركزة.

ملح وفلفل مطحون حسب الحاجة.

ملعقة كبيرة من عصير الليمون.

2 ملعقة كبيرة من الريحان المفروم.

الطريقة