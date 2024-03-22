بشرتك هتنور قبل العيد دلكة النشا السحرية لتنعيم وتبييض البشرة والجسم

دلكة النشا من الوصفات الطبيعية التي تساعد على تفتيح البشرة والجسم، وتزيل التجاعيد للأبد، وهي تعمل على ترطيب وتنعيم البشرة وإزالة الحبوب، وهي من الخلطات الطبيعية التي تساعد على نمو خلايا جديدة كي تمنح البشرة النضارة والحيوية، كما تعمل على منع ظهور التجاعيد وحب الشباب وتحافظ عليها من الجفاف، وسوف نتعرف من خلال موقع البديل الإخباري، على طريقة عمل عمل دلكة النشا السحرية لتبييض البشرة وإزالة التجاعيد للأبد قبل العيد.

مكونات عمل دلكة النشا السحرية لتبييض البشرة

تتكون الدلكة من مكونات بسيطة سوف نتعرف عليها وهي كالتالي:-

كوب من النشا.

كوب من الزبادي.

ثلاث ملاعق كبيرة من عصير الليمون.

ثلاث ملاعق كبيرة من الحليب المجفف.

ليفة مغربية.

طريقة التحضير

سوف نتعرف على طريقة تحضير دلكة النشا السحرية لتبييض الجسم بخطوات بسيطة بالمنزل وهى كالتالي:-

نحضر وعاء ونضع به جميع المكونات ونقلبهم مع بعض جيداً حتى نحصل على خليط كريمي ثقيل القوام. نقوم بتوزيع الدلكة على الجسم كله ويترك حتى يجف تماماً. بعد ذلك نقوم بفرك الجسم بواسطة أليفة المغربية بحركة دائرية لمدة خمس دقائق حتى نساعد على إزالة خلايا الجلد الميتة التي تسبب الاسمرار. بعد ذلك نقوم بشطف الجسم بالماء الفاتر وسوف تلاحظين الفرق بنفسك.

دلكة النشا والليمون لتبييض البشرة

نقوم بإحضار وعاء ونضع به القليل من شرائح الليمون ونضيف عليهم كوب من الماء، ثم نقوم بوضع الوعاء على النار ويترك لمدة ربع ساعة حتى يغلي، بعد ذلك نقوم برفع الوعاء من على النار ويترك حتى يبرد، ثم نحضر الخلاط الكهربائي ونضع به الخليط ونخفق حتى نحصل على خليط ثقيل القوام، ثم نقوم بإضافة فنجان من النشا ونخفق باستمرار حتى نحصل على خليط متجانس، نضع الخليط في وعاء نظيف ونقوم باستخدامه كل يوم على الجسم حتى نحصل على بشرة ناصعة البياض.