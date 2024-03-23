“خليكي جاهزة للعيد” اعرفي طريقة عمل بسكويت البرتقال بطعم لا يقاوم وسهولة في التحضير!

طريقة عمل بسكويت البرتقال هي من الوصفات الغربية التي تشتهر بها المطابخ الغربية، حيث يمكن إعداده في الأعياد بطريقة سهلة، وإضافة إليه بعض المكونات الأخرى مثل الشوكولاته والكريمة.

طريقة عمل بسكويت البرتقال

سوف يكسب بشر البرتقال طريقة عمل بسكويت البرتقال رائحة ونكهة رائعة إذا ما اتبعت تلك الخطوات البسيطة في إعداده.

المكونات

½ 2 كوب ونصف من الدقيق

ملعقة صغيرة بيكنج بودر

¼ ملعقة صغيرة من الملح

كوب سكر خشن

2 ملعقة كبيرة بشر برتقال

كوب زبدة

2 ملعقة كبيرة عصير برتقال

الطريقة

اخلطي الدقيق مع البيكنج بودر وانثري عليه الملح، ثم اخلطي مقدار السكر مع قشر البرتقال المطحون.

امزجي الزبدة مع السكر وقشر البرتقال المطحون في الخلاط الكهربائي حتى تحصلي على قوام مثل الكريمة.

أضيفي إلى هذا الخليط البيض وعصير البرتقال بالتدريج، ثم ضعي خليط الدقيق مع تقليبه حتى تكون هناك عجينة ذات قوام سميك.

ضعي العجينة في كيس النايلون في رف الثلاجة لمدة 30 دقيقة، ثم اخرجيها منها بعد ذلك.

استخدمي آلة البسكويت لعمل أشكال مختلفة منه، ثم ضعيها في الصينية بالفرن لتنضج على درجة حرارة 180 درجة مئوية.

طريقة عمل بسكويت البرتقال بالسمسم

السمسم هو مكون رائع وصحي عندما تضيفيه على طريقة عمل بسكويت البرتقال، ويفضل أن يتم تحميصه قبل وضعه.

المكونات

¼ 1 كوب من الدقيق

1/3 كوب من السميد

كوب زيت نباتي

2 كوب من عصير البرتقال

كوب سمسم محمص

½ 1 كوب من السكر الناعم

ملعقة كبيرة فانيليا

ملعقة صغيرة ملح

ملعقة كبيرة كركم

ملعقة كبيرة من بيكنج بودر

الطريقة

اخلطي الدقيق مع البيكنج بودر، ثم اضيفي الفانيليا والملح والكركم البودر.

أضيفي بعد ذلك دقيق السميد وامزجي جميع المكونات مع بعض، ثم اسكبي الزيت عصير البرتقال مع تقليب ذلك بواسطة المضرب الكهربائي لتحصلي على قوام سميك.

اتركي العجينة لمدة 30 دقيقة حتى تنتفخ قليلاً، واصنعي دوائر من عجينة البسكويت، وانثري عليها السمسم.

ضعي قطع البسكويت في صينية خبز بها مقدار قليل من الزيت واخبزيها على درجة حرارة 180 في الفرن لمدة ربع ساعة تقريباً وقدميه.

طريقة عمل بسكويت البرتقال بالشيكولاتة

إنه لمزيج رائع وغير مألوف عندما تستخدمين الشوكولاته في تلك الوصفة، فهي إلى جانب أنها لذيذة فإنها تعمل على تحسين الحالة المزاجية.

المكونات

150 جرام زبدة

150 جرام سكر بني

120 جرام سكر أبيض

بيضة واحدة

ملعقة كبيرة لبن

بشر ثمرة برتقال

250 جرام دقيق

75 جرام كاكاو

100 جرام شوكولاتة بيضاء

الطريقة