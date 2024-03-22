مش هتاخد تموين تاني .. حالات يتم فيها إيقاف بطاقة التموين بشكل نهائي .. أحذر أن تكون من هؤلاء الأشخاص

بطاقة ‏التموين هو واحد من أشكال الدعم المقدمة من الحكومة المصرية وهو عبارة عن فرص يتم إعطائها للمواطنين في مصر العربية للحصول على جميع السلع الأساسية مثل السكر والزيت والأرز بأسعار بسيطة مقارنةً بالأسعار الأخرى المتواجدة في الأسواق وهناك منافذ متخصصة لبيع هذه السلع ويتم ذلك عن طريق استخدام بطاقات تحتوي على كافة المعلومات والتفاصيل الخاصة بكل أسرة ويختلف صرف السلع من أسرة لأخرى بناءً على عدد الأفراد المسجلة على البطاقة.

‏حالات يتم فيها إيقاف بطاقة التموين

أعلنت وزارة التموين عن مجموعة من الفئات التي يتم فيها إيقاف بطاقة التموين ونظرًا لأهمية الأمر الكثير من الأشخاص يرغبون في التعرف على هذه الفئات:

وفاة صاحب البطاقة يتم وقف البطاقة تلقائيًا بعد وفاة صاحبها، ويجب على ورثته تقديم المستندات اللازمة لإصدار بطاقة جديدة منعًا للمسألة القانونية.

السفر خارج مصر لمدة تزيد عن 6 أشهر يتم وقف البطاقة مؤقتًا خلال فترة السفر، ويجب على صاحبها إبلاغ مكتب التموين التابع له قبل السفر ويمكن إعادتها بعد الرجوع.

عدم التوجه لاستلام الدعم لمدة 6 أشهر.

تغيير محل الإقامة يتم نقل البطاقة إلى مكتب التموين الجديد، ويجب على صاحبها الإبلاغ في وزارة التموين بالتغيير.

التحايل على نظام الدعم يتم وقف البطاقة نهائيًا في حال ثبوت حصول صاحبها على الدعم دون استحقاق.

صدور حكم قضائي بوقف البطاقة في حال ثبوت ارتكاب صاحبها جريمة تتعلق بالنظام الغذائي.

ثبوت تزوير البيانات في البطاقة يتم إلغاء البطاقة نهائيًا.

تلف البطاقة أو فقدانها يتم إصدار بطاقة جديدة بدلًا من التالفة أو المفقودة.

الزواج يتم فصل الزوجة من بطاقة والدها ودمجها مع بطاقة زوجها.

حالات يتم فيها حذف بطاقة التموين

‏قامت وزارة التموين بالإعلان عن مجموعة من الحالات التي يتم فيها حذف بطاقة التموين بشكل النهائي: