جدول مواعيد مباريات منتخب مصر في أولمبياد باريس 2024 والفرق المشاركة بالبطولة

يرغب الكثير من محبي الكرة المصرية في معرفة مواعيد مباريات منتخب مصر في أولمبياد باريس الذي وجد نفسه في المجموعة الثالثة إلى جانب فرق قوية مثل إسبانيا والوصيف الآسيوي وجمهورية الدومينيكان، في البطولة المقرر انطلاقها في يوليو المقبل ومن خلال السطور القادمة سنتعرف على مواعيد المباريات فتابعونا.

مواعيد مباريات منتخب مصر في أولمبياد باريس

يبدأ المنتخب المصري الأولمبي مشواره في الألعاب الأولمبية بباريس بلقاء قوي ضد فريق الدومينيكان في يوم الأربعاء الموافق 24 يوليو 2024، يتبعه مباراة مع الفريق الحائز على المركز الثاني في كأس آسيا يوم السبت 27 يوليو 2024، ويختتم مبارياته في المجموعة بمواجهة الفريق الإسباني يوم الثلاثاء 30 يوليو 2024.

وإذا نجح المنتخب المصري في التأهل إلى الدور ربع النهائي فسيقابل أحد الفرق المتأهلة من المجموعة الرابعة والتي تشمل الفائز بكأس آسيا، بالإضافة إلى منتخبات باراجواي، مالي، وإسرائيل.

تصنيف المنتخبات المشاركة في أولمبياد باريس

نظير إجراء قرعة أولمبياد باريس 2024 قامت اللجنة المنظمة بترتيب الفرق المشاركة حسب تصنيفات محددة، حيث تم وضع المنتخب المصري ضمن التصنيف الثالث وقد جاء الترتيب كالآتي: